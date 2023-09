La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a annoncé mercredi que la voie Camillien-Houde sur le Mont-Royal sera désormais interdite aux voitures.

En entrevue à l’émission Le Bilan, sur les ondes de LCN, la mairesse a affirmé que «la montagne est à tout le monde», ce qui lui a valu une interpellation de la part de l’animateur et journaliste Paul Larocque au sujet de l’accessibilité universelle de la montagne.

Valérie Plante a néanmoins tenu à préciser que l'accès au Mont-Royal en voiture serait toujours possible, mais nécessiterait un détour.

Interrogée sur les résultats de la consultation publique qui n'avaient pas recommandé la fermeture de Camillien-Houde, elle a expliqué: «sur les 17 recommandations émises, nous suivons la grande majorité d'entre elles. Le monde a évolué depuis 2019».

TVA Nouvelles

Elle a également affirmé que cette décision était motivée par la protection des plus vulnérables et en réponse aux défis posés par les changements climatiques.

Cependant, une question demeure: les 10 000 voitures qui empruntent cette voie ne vont-elles pas aggraver la congestion routière déjà problématique dans la métropole?

À ce sujet, la mairesse a reconnu que la décision était controversée, mais a souligné que «le réseau routier à Montréal est à pleine capacité, et de plus en plus de gens dans la région métropolitaine possèdent trois ou quatre voitures. Il est temps de repenser nos habitudes».

La mairesse a conclu en affirmant avec passion: «la montagne, il faut la protéger. C'est un joyau, c'est un poumon. Nous voulons la rendre sécuritaire tout en assurant que tout le monde puisse y accéder par le biais de Remembrance».

