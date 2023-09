Canular téléphonique: une radio montréalaise réussit à piéger Donald Trump au téléphone

Donald Trump s’est fait piéger mercredi matin par un canular téléphonique réalisé par Sébastien Trudel et Jason Rockman, de l’émission Ça rentre au poste de la radio Énergie, à Montréal. Au cours de la conversation d'une dizaine de minutes, il a notamment été question de Justin Trudeau, l'ancien occupant de la Maison-Blanche disant bien s'entendre avec le premier ministre canadien malgré leurs différends.

« Nous nous entendons, a dit Trump. Nous avons de petits différends, mais nous nous entendons très bien. »

C’est en se faisant passer pour l’acteur et réalisateur Clint Eastwood, un républicain notoire, qu’ils ont réussi à déjouer l’équipe de Trump et qu’ils sont parvenus jusqu’à lui. Jason Rockman interprétait le faux Clint Eastwood, tandis que Sébastien Trudel a conversé plus tard au cours de l'appel en prétendant être Georges St-Pierre, un homme que connaît bien Trump en tant qu’amateur de combats d’arts martiaux mixtes.

Le faux Clint Eastwood a entre autres parlé des lourdes accusations dont Trump fait l'objet dans son pays et ce dernier a répondu que le traitement qu'on lui réserve est « injuste ». Il lui a aussi parlé de son prochain film avec Georges St-Pierre, disant être à Boston, et le magnat de l'immobilier l'a interrogé à propos de la grève des scénaristes et des acteurs à Hollywood.

Le faux Clint Eastwood a même dû répéter à l'ancien président, intempestif, qu'il était bel et bien Clint Eastwood, quelques minutes après le début de la conversation, comme si Trump croyait alors parler à quelqu'un de l'équipe du réalisateur.

Il a également été question de la santé de Trump qui a dit « se sentir très bien », avant de revenir sur son discours habituel voulant que les États-Unis, pour leur part, « ne vont pas bien ».

Puis le faux Georges St-Pierre, avec un gros accent, a pris la parole et a dit à l'ancien président qu'il l'appuyait et qu'il pouvait se battre pour amasser des fonds pour sa campagne visant à décrocher l'investiture républicaine.

Sébastien Trudel et Jason Rockman ont mentionné les noms de Marie-Claude Savard et de Mario Tessier, les deux autres coanimateurs de Ça rentre au poste durant la conversation avec Trump, et ont même évoqué une entrevue que Trump aurait donnée à Savard à Salut Bonjour !

Trump réagit bien

À la fin, quand Trump a été mis au fait qu'il venait d'être piégé, il a bien pris la chose et a dit que ce n'était pas la première fois que ça lui arrivait.

« Pour réaliser un coup d’une telle envergure, il faut généralement plusieurs mois de travail. C’est incroyable d’avoir réussi à déjouer tous ces gens-là en quelques heures seulement, a indiqué Sébastien Trudel. Ce n’est pas la première fois qu’on tente de piéger des présidents américains. Je n’aurais jamais cru qu’on arriverait à piéger Donald Trump en appelant à son club de golf ! »

C’est ce mercredi après-midi qu'on a pu entendre un premier extrait de cette conversation avec le controversé homme d’affaires et politicien, qui espère être le candidat républicain lors des présidentielles de 2024. L’ensemble de la conversation sera diffusé ce jeudi à l’émission Ça rentre au poste.