Elle aurait «énormément d’appuis»: la pression monte sur Marwah Rizqy pour qu’elle se présente à la chefferie du PLQ

La pression monte sur Marwah Rizqy, tiraillée entre son envie de plonger dans la course à la chefferie libérale et son désir d’avoir un deuxième enfant. Son collègue André Fortin a fait son éloge, mercredi, en réponse aux questions des journalistes.

«Je vais la laisser arriver à ses propres conclusions et décider si, oui ou non, elle veut se présenter. Mais je suis convaincu que Marwah Rizqy aurait énormément d’appuis dans le Parti libéral», a déclaré le député de Pontiac, qui a lui-même songé à se porter candidat, avant d’y renoncer pour des raisons familiales.

André Fortin s’est d’ailleurs dit convaincu que sa collègue «ferait une bonne cheffe».

La députée de Saint-Laurent a souvent été questionnée au cours des derniers mois sur la possibilité qu’elle se porte candidate à la succession de Dominique Anglade.

Si elle ne cache pas son intérêt, Marwah Rizqy réitère toutefois qu’elle souhaite avoir bientôt un deuxième enfant.

«Je ne vous mentirai pas, ça me tiraille, il y a une partie de moi qui se sent prête [...]. Mais je me rappelle moi-même à l’ordre, mes priorités», a-t-elle confié hier aux journalistes de la tribune parlementaire.

La course à la chefferie du Parti libéral du Québec suscite peu d’enthousiasme pour le moment.

Seul le député de Marguerite-Bourgeoys, Frédéric Beauchemin, est officiellement en réflexion.

Deux autres candidats potentiels, le chef intérimaire Marc Tanguay et le député Monsef Derraji, se sont finalement désistés au cours des dernières semaines.

Des adversaires s’en mêlent

Même des adversaires de Mme Rizqy ont évoqué la possibilité qu’elle se lance à la succession de Dominique Anglade.

«Je lui souhaite par ailleurs bonne réflexion pour ce qui est de sa course au leadership. On verra la décision qu'elle prendra. Ce sera intéressant. Ce sera intéressant de voir cette réflexion-là», a déclaré le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, lors de la période des questions au Salon bleu.

Le député péquiste Pascal Bérubé a fait de même sur Twitter.

De son côté, le chef parlementaire de Québec solidaire a souligné que Mme Rizqy fait déjà preuve d’une conciliation travail-famille. «Ce que je trouve le fun, c'est que je pense que Marwah montre un bel exemple de conciliation entre la vie familiale puis la vie politique, a dit Gabriel Nadeau-Dubois. Je suis dans cette phase-là, moi aussi, de ma vie, puis je trouve ça le fun de voir dans tous les partis des gens qui sont capables de jongler avec les deux. Ce n'est pas facile, puis ça, c'est quelque chose que je reconnais dans l'engagement de Marwah.»

- avec l’Agence QMI