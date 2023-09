Après avoir été devancée par un compétiteur lors de la première semaine de la nouvelle saison du combat des circulaires à l’émission «à vos affaires», Maxi s’est repris en offrant la plus grande variété de rabais selon le spécialiste de chez Glouton, Jean-François Gagné-Bérubé.

«Maxi s’est démarqué, cette semaine, en raison de son nombre de rabais qui sont évalués à 9 sur 10. Cette épicerie en avait une bonne quantité dans la circulaire», explique-t-il.

Malgré la victoire de Maxi, cet expert a tenu à souligner les offres chez une autre épicerie.

«Provigo a eu également une bonne semaine un peu mieux qu’à l’habitude», mentionne le fondateur de Glouton.

«C’est plus rare qu’avant que nous ayons de bons rabais sur les œufs. On l’a vu la semaine passée et également cette semaine, mais c’est un bon rabais», avance l'expert.

«Excellent prix pour le fromage en format de 400g, on est près du prix plancher qui est à 4,44. C’est plus rare que l’on voit des rabais sur le fromage, donc je vous suggère de faire des réserves», souligne-t-il.

«Ce n’est vraiment pas cher pour des framboises. En plus dans la circulaire, c’est spécifié que c’est soit des framboises des États-Unis ou du Québec donc il y a des chances d’avoir des framboises d’ici à ce prix-là, donc c’est une belle aubaine», dit-il.

Ça vaut la peine?

5 poireaux à 4,88$ chez Maxi

«On a eu la même quantité pour 3,50$, il y a deux semaines, chez Super C, mais ça reste une belle aubaine parce que c’est très rare que l’on aille voir le poireau à moins d’un dollar»

Tomates des champs (3L) à 5,88$ chez Maxi

«C’est une aubaine qui est intéressante, mais il faut regarder à l’épicerie de quoi les emballages ont l’air»

Bavette de bœuf irrésistible à 6,99$ chez Super C

«C’est une belle aubaine parce qu’à prix régulier c’est un produit qui est à 10$ chez Super C et 11$ chez Métro.»

Courges assorties à 0,99$/lb chez Super C

«Ça vaut absolument la peine. On sent la transition vers l’automne. C’est un bon prix, mais si je regarde l’historique de l’année dernière, j’ai quand même espoir de voir un peu moins cher plus tard.»

Jus Simply Orange (2,63L) à 8,69$ chez IGA

«Ce n’est pas tant une belle aubaine, mais le prix régulier chez IGA est au-dessus de 10$. Cependant, dans d’autres épiceries, c’est peut-être seulement un rabais de 20 ou 30 cents».

Farine Five Roses (2,5kg) à 4,99$ chez IGA

«Belle aubaine pour une marque nationale. On a souvent des rabais dans des marques privées comme sans nom, sélection, etc. Pour une marque nationale, c’est une belle aubaine.»

Pâte à tarte (1kg) à 5,99$ chez Metro

«Ce n’est pas un si gros rabais, mais c’est un produit que l’on voit rarement en circulaire»

4 casseaux de mûres pour 5$ chez Metro

«C’est un excellent prix, c’est le meilleur prix que nous avons depuis plusieurs mois»

Jus de légumes V8 (1,89L) à 3,99$ chez Provigo

«On ne le voit pas souvent dans les circulaires. Pour ce format, c’est une belle aubaine. Dans ce format-là, à prix régulier c’est plutôt entre 5 et 5,50$.»