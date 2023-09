Débâcle du Groupe Huot: Stéphan Huot s'en allait «dans un mur» dès 2022

Le Groupe Huot s'en «allait dans un mur» dès l'hiver 2022, soit un an avant la médiatisation de sa débâcle financière, reconnait Stéphan Huot.

• À lire aussi: Des compagnies liées à Huot doivent près de 2 M$ à la Ville de Québec

• À lire aussi: Le Groupe Mach compte acheter les complexes locatifs du Groupe Huot

Dans un interrogatoire hors cour obtenu par notre Bureau d'enquête, le promoteur immobilier déchu révèle que la situation financière de son entreprise était «alarmante» dès le début de l'année 2022. À l'époque, son fonds de roulement étant «anéanti» et il n’était «pus capable» de payer les intérêts sur ses prêts, soutient-il.

C’est la première fois qu’on peut connaître la version de Stéphan Huot depuis le début de sa débandade, qui a culminé il y a quelques jours alors qu’il a été forcé de se placer à l’abri de ses créanciers pour des dettes totalisant près de 1,2 G$.

Ce témoignage s'est tenu le 29 août dernier, en marge de la poursuite civile de 150 M$ initiée contre Robert Giroux, cet homme d’affaires qui a amené 75 millionnaires de Québec à investir des sommes colossales dans le Groupe Huot. Ils reprochent à Giroux et ses sociétés d'avoir mis sur pied un stratagème qui s’apparente à un système de Ponzi et de s’être enrichis à leurs dépens.

Manque de liquidités

C’est que Robert Giroux aurait caché l’existence des difficultés financières du Groupe Huot aux millionnaires, tout en continuant de solliciter leur argent, allèguent-ils. Stéphan Huot affirme avoir avisé Robert Giroux dès le début de l’année 2022 de l’ampleur de ses problèmes.

«J’étais s’a fesse: si on faisait rien, ben, là, on s’en allait dans le mur», a-t-il déclaré, évoquant la montée des taux d’intérêt et des coûts de matériaux de construction.

Argent «détourné»

Malgré cela, Huot aurait pu emprunter quelque 75 M$ aux sociétés de Giroux, parfois au «taux usuraire de 60%», entre mars et décembre 2022. Une partie de cet argent aurait été utilisée pour payer les intérêts de 12% versés aux millionnaires, en plus des frais de gestion et de dossier chargés par Giroux, reconnaît M. Huot.

M. Giroux n’aurait pas effectué le suivi adéquat sur les sommes versées à Huot, reprochent les millionnaires. Ces derniers «étaient loin de se douter que l’argent était détourné et était utilisé pour payer un faux rendement [...] ou pour rémunérer allègrement le Groupe Giroux», plaident-ils dans une version amendée de leur poursuite.

Photo fournie par Voyou – Performance créative



Pistes de solution

Stéphan Huot aurait bien tenté de trouver des solutions à ses problèmes. Il aurait cherché du nouveau financement pour sortir des «griffes» des fonds pilotés par Robert Giroux, qui coûtaient «trop cher», dit-il. En vain.

En manque de liquidités, il aurait retardé le paiement de fournisseurs au cours de l’été 2022. En octobre 2022, la situation était telle qu’il craignait de ne pas «passer» les Fêtes.

Les millionnaires n’ont été informés qu’en décembre 2022 des difficultés du Groupe Huot, à l’occasion d’une rencontre annuelle avec Robert Giroux. Ce dernier se serait toutefois montré rassurant face à la situation. Mais le 1er février 2023, Huot aurait été incapable de verser les intérêts aux millionnaires. Et deux semaines plus tard, la débâcle du Groupe faisait les manchettes.

Depuis, il ne reste pratiquement plus rien du conglomérat, jadis actif dans la construction, l’immobilier, la restauration, l’entreposage et les cours de pilotage, notamment.

La poursuite de 150 M$ entendue en janvier

La poursuite civile de 150 M$ initiée par les millionnaires de Québec contre Robert Giroux sera entendue en janvier 2024. Cinq jours d’audience ont été réservés pour cette affaire.

Les millionnaires reprochent à Giroux et ses sociétés d’avoir utilisé leur argent «afin de procurer de faux rendements» à d’autres prêteurs, ce qui s’apparente à un système de Ponzi, selon eux.

Dans une nouvelle version de leur poursuite déposée la semaine dernière au tribunal, ils ont identifié divers prêts qui auraient été consentis par les sociétés de Robert Giroux à Stéphan Huot en 2022, mais qui auraient finalement servi à financer les intérêts de prêteurs.

Robert Giroux nie les allégations liées au présumé système de Ponzi. Il soutient n’avoir appris qu’en décembre 2022 l’existence de l’insolvabilité du Groupe Huot. Il ne fait face à aucune accusation criminelle.

D’ici au procès, Robert Giroux s’est engagé à ne pas se départir de ses propriétés et à avertir les demandeurs s’il devait vendre des actifs dont le montant excède les 25 000$.