Des citoyens d’Arvida inondés à répétition

Des citoyens de Saguenay se plaignent de dégâts d'eau qui se produisent à répétition. Après Canton-Tremblay et Laterrière, c’est au tour des résidents du quartier Dubose, à Arvida, de vivre le cauchemar.

Vendredi dernier, la région a reçu de grandes quantités de pluie. Si bien que le réseau d’aqueduc de la ville ne suffit plus à évacuer l’eau. Une vingtaine de résidences sont aux prises avec d’importants dégâts d’eau.

Pour certains, il s’agit du deuxième sinistre en seulement quatre ans.

Un résident admet ne jamais avoir eu de problème d’eau, lors des dix premières années, après avoir fait l’acquisition de sa résidence. Mais maintenant, c’est le jour de la marmotte. Benoit Tremblay doit refaire son sous-sol au complet pour la quatrième fois.

«Il a fallu que je déménage l'un de mes garçons chez ma mère le temps qu'on fasse les réparations. On a eu environ un pouce et demi d'eau partout dans le sous-sol. Il a fallu tout retirer, tout arracher », a-t-il dit

Cette fois, sa compagnie d’assurance ne couvre plus les dommages. Il a eu trop de sinistres.

Il a pourtant investi près de 30 000 dollars en travaux pour procéder à l’ajout de drains et de clapets, afin que les problèmes ne se reproduisent plus. Plusieurs autres sinistrés admettent avoir procédé à de nombreuses modifications depuis 2019 et, malgré tout, le problème persiste.

«Il y en a qui ont fait creuser le tour de leur maison et la devanture de leur maison. Ils ont changé la tuyauterie, les anti-retours et ils ont de l'eau pareil. Ça refoule dans la douche, un peu partout. Ces gens-là sont découragés», a indiqué le conseiller municipal de l’arrondissement, Jean-Marc Crevier.

Source inconnue

Les grandes quantités d’eau reçues dernièrement dans le secteur affectent particulièrement les rues Barrette, Cousineau, Prémont et Dubose.

La ville ignore la raison de la problématique. Le conseiller Jean-Marc Crevier soutient que le problème doit être corrigé. Il invite les sinistrés à porter plainte à la Ville. Ces derniers ont un délai de 14 jours après la déclaration d’un sinistre pour envoyer leur plainte.

Benoit Tremblay a rassemblé les citoyens impactés en vue de former un comité.

«On est en train de se mobiliser ensemble pour signifier à la ville qu'ils doivent effectuer des travaux. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ici. Deux dégâts d'eau en 4 ans, c'est inacceptable», a-t-il mentionné.

«On ne veut plus que ça arrive, c'est vraiment ça notre but, a-t-il ajouté. On va commencer par prendre action. Si la ville n'agit pas, on n'exclut pas la possibilité d'aller plus loin.»