Des sites du gouvernement victimes d’une cyberattaque

Des sites internet du gouvernement du Québec sont visés par une cyberattaque depuis la nuit dernière.

Le ministère de la Cybersécurité et du numérique a émis un communiqué de presse mercredi après-midi pour expliquer que certains sites gouvernementaux sont temporairement inaccessibles en raison de l’attaque informatique.

«Les spécialistes du ministère de la Cybersécurité et du Numérique ainsi que des organismes concernés effectuent des investigations et veillent à ce que les mesures de mitigation et les correctifs nécessaires soient appliqués afin que la situation puisse être rétablie le plus rapidement possible», peut-on lire dans la déclaration écrite.

Pour l’instant, rien n’indique que des données détenues par le gouvernement ont été compromises, selon le ministère.

Parmi les sites touchés, on compte celui du conseil du Trésor, du ministère de l’Économie, d’Investissement Québec et de la Société de financement des infrastructures locales.

Plus de détails à venir...