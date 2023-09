Disparu depuis une semaine : la police cherche un octogénaire à Sherbrooke

L’équipe intégrée de coordination des disparitions et des enlèvements (EICDE) ainsi que les policiers de Sherbrooke demandent l’aide de la population pour retrouver un homme de 83 ans qui manque à l’appel depuis maintenant une semaine.

Luc Roy a été vu pour la dernière fois le mercredi 6 septembre dernier, vers 17 h, dans le secteur de Fleurimont sur la rue Virginie-Laflamme, selon un communiqué conjoint de la Sûreté de Québec (SQ) et de la police de Sherbrooke.

Il devait se rendre chez un membre de sa famille, mais il ne s’y est jamais présenté. Il se déplacerait à bord d’un véhicule de marque Toyota RAV 4 gris qui est immatriculé au Québec (321 EHM).

PHOTO COURTOISIE SQ

«Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité», ont indiqué les autorités.

L’octogénaire mesure 1,73 m (5 pi 7 po) et pèse 82 kg (180 lb). Luc Roy a les yeux pers et les cheveux gris. Au moment de sa disparition, il portait un manteau bleu et une casquette blanche.

L’EICDE a rappelé qu’en tout temps, le public peut communiquer de façon confidentielle avec la Centrale de l’information criminelle de la SQ (1-800-659-4264) pour transmettre toute information pertinente