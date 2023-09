Richard Martineau est en mode moquerie et ironie en ce qui concerne l’agrandissement et la modernisation de l’hôpital montréalais Maisonneuve-Rosemont dont l’échéancier s’étalera sur huit à dix ans.

«À chaque fois qu’il y a une grosse construction [au Québec], on dépasse les coûts et l’échéancier. Là, on dit que ça sera dans dix ans. C’est sûr qu’il ne peut pas y avoir de dépassement d’échéancier, ça ne peut pas prendre plus de dix ans. Ils sont padddés!», n’en revient pas notre chroniqueur.

«C’est incroyable! Pendant ce temps-là en Chine, tu vas aux toilettes et ils ont construit un pont, rigole Richard Martineau. Peut-être que les syndicats là-bas, ce n’est pas la même chose, pas les mêmes conditions de travail. Ils ont peut-être un gun sur la tempe pour le construire rapidement le pont.»

*** Voyez l’intégrale de la chronique de Richard Martineau dans la vidéo ci-haut