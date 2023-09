«English Week» au cégep: «Je ne m’insurgerai pas», dit Roberge, contrairement à Legault

Contrairement à François Legault et à sa ministre de l’Éducation supérieure, Pascale Déry, le ministre de la Langue française, Jean-François Roberge, ne voit pas pourquoi il faudrait s’offusquer qu’un cégep organise une «English Week».

«Je ne m’insurgerai pas parce qu’un cégep francophone fait à l’occasion une semaine pour favoriser l’apprentissage de l’anglais», a martelé le ministre Roberge, à son arrivée au caucus de l’aile parlementaire caquiste, mercredi matin.

Il réagissait à la sortie des libéraux, qui, quelques minutes plus tôt, ont ajouté leur voix à celles des groupes de pression qui dans les pages du Devoir se sont offusqués que le Cégep Garneau, à Québec, tienne cette semaine thématique en anglais.

«Du 11 au 15 septembre, dans le cadre de l’English Week 2023, le Département des langues invite toute la communauté du Cégep Garneau à parler en anglais», peut-on lire sur le site de l’établissement collégial francophone.

Marc-Andre Gagnon

S’agit-il d’une mauvaise idée? «Bien, ce serait une très mauvaise idée s’il n’y avait pas de semaine thématique du français, de semaine thématique de philosophie puis d’autres semaines thématiques», a répondu le ministre Roberge aux journalistes.

«Ce n’est pas un problème», a-t-il confirmé.

Questionnée à tour sur le même sujet, sa collègue et ministre de l’Enseignement supérieur, Pascale Déry, s’est montrée beaucoup moins enthousiaste face à l’initiative du Cégep Garneau.

«Pas une bonne idée», dit Legault

«Écoutez, honnêtement, je lisais ça ce matin et je pense que l’anglais n’a pas besoin de vitrine au Québec», a-t-elle répété.

«Les étudiants sont exposés déjà à du Netflix, à du Spotify, on a déjà de la difficulté à les faire maîtriser le français, à bien l’écrire, à bien maîtriser la langue, alors je demande au Cégep Garneau, justement, de valoriser et de faire la promotion du français», a-t-elle ajouté.

Quelques instants plus tard, le premier ministre François Legault a abondé dans le même sens que Mme Déry, en contredisant son ministre de la Langue française.

«Ce n’est pas une bonne idée», a tranché le chef caquiste.

«Il y a déjà assez d’anglais chez les jeunes en général au Québec, donc ce n’est pas une bonne idée», a-t-il laissé tomber avant de se rendre au Salon bleu.

Dans les minutes précédant la période des questions, les ministres Déry et Roberge ont tenté de corriger le tir devant la presse parlementaire.

«Je vais vraiment répéter ce que j’ai dit il y a 20 minutes [...]: l’anglais n’a pas besoin de vitrine au Québec », a déclaré Mme Déry, en précisant que sa demande au Cégep Garneau de faire la promotion de la langue française s’adresse à tous les cégeps. Mme Déry, MM. Roberge et Legault n’ont pas répondu à savoir si le cégep devrait reculer.

Recul réclamé

C’est toutefois ce que croit l’opposition officielle. «La décision du Cégep Garneau de demander à tout le monde de parler au cégep en anglais pendant une semaine, pour nous, c’est mal avisé, alors on demande au cégep de revenir sur sa décision», a déclaré le député libéral André Fortin.

Dans un communiqué, le Cégep Garneau a tenu «à rappeler qu’en tant que cégep francophone, il a à cœur de valoriser et de promouvoir la langue française au quotidien et de diverses façons».

«Vous voyez ce que ça donne? Dans le même plan de caméra, il y a un ministre qui dit que ce n’est pas grave et l’autre qui dit que ça n’a pas de bon sens et ils sont dans la même équipe», a réagi le député péquiste Pascal Bérubé, qui trouve qu’une «English Week» dans un cégep francophone, «ça n’a pas de sens».