Jacques Delisle s’adressera à la Cour suprême pour éviter un second procès

L’ex-juge Jacques Delisle s’adressera à la Cour suprême dans l’espoir d’éviter la tenue de son second procès pour le meurtre prémédité de son épouse.

Jacques Delisle était de retour au palais de justice de Québec, mercredi matin, pour la reprise des procédures judiciaires dans cette saga qui s’étire depuis maintenant 14 ans.

Photo Kathryne Lamontagne

Cheveux blanc lissé vers l’arrière, vêtu d’un complet bleu marin, l’ex-juge de 88 ans était accompagné de sa fille. Il s’est déplacé lentement jusqu’à la salle de cour, pour prendre place aux côtés de son avocat, question de mieux entendre l’audience.

Photo Kathryne Lamontagne

«Il est un peu dur d’oreille», a justifié son avocat, Me Jacques Larochelle, qui le représente depuis le tout début de cette affaire.

L’ex-juge est accusé du meurtre au premier degré de sa femme, Nicole Rainville, décédée en novembre 2009. La Cour d’appel a cassé la semaine dernière l’arrêt des procédures prononcé envers Jacques Delisle l’an dernier, forçant ainsi la reprise du dossier devant la Cour supérieure.

Lors d’une audience express d’à peine quelques minutes, Me Larochelle a fait savoir au tribunal qu’il entendait déposer une demande d’autorisation de pourvoi devant la Cour suprême du Canada. Il a un délai de 60 jours pour le faire.

« [Mon client] a décidé d’essayer de faire infirmer l’arrêt de la Cour d’appel, qui m’apparait mal fondé », a brièvement commenté Me Larochelle, en marge du tribunal.

D’ici là, l’ex-juge Jacques Delisle demeure en liberté et doit respecter certaines conditions. Étant donné l’adresse à la Cour suprême du Canada, le dossier a été fixé au prochain terme des assises, en décembre. Le procureur de la Couronne Me François Godin a toutefois avisé le tribunal qu’il était prêt à procéder.

Premier juge au Canada

Rappelons que Jacques Delisle a été reconnu coupable en 2012 du meurtre prémédité de son épouse, Nicole Rainville. Il devenait ainsi le premier juge au Canada à être condamné pour l'accusation la plus grave du Code criminel. Il a toujours soutenu que sa femme, dépressive et diminuée physiquement, s’était enlevée la vie. Les enfants du couple n'ont jamais cessé de supporter leur père et de croire en son innocence.

Après de vaines tentatives d’appel, l’ancien magistrat a obtenu un second procès en 2021 grâce à l’intervention du ministre fédéral de la justice. Ce second procès n’a toutefois pas eu lieu. Au printemps 2022, l’octogénaire bénéficiait d’un arrêt des procédures au motif qu’un pathologiste de la Couronne avait omis de conserver certains éléments du cerveau de la défunte au moment de l’autopsie.

Cette «preuve perdue» privait Jacques Delisle d’une défense pleine et entière advenant un second procès, concluait la Cour supérieure.

Les trois juges de la Cour d’appel ont toutefois renversé cette décision, le 6 septembre dernier. S’ils reconnaissent que le pathologiste de l’État a fait preuve de «négligence inacceptable» lors de l’autopsie, ils estiment que cette situation n’impose pas un arrêt des procédures.

Sans dicter de réparation précise, la Cour d’appel suggère qu’une directive au jury lors d’un éventuel second procès pourrait constituer une «réparation juste et raisonnable».