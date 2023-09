Olivia Rodrigo à Montréal le 26 mars

Olivia Rodrigo sera de passage au Centre Bell de Montréal le 26 mars prochain dans le cadre de sa tournée GUTS.

La gagnante de trois prix Grammy Olivia Rodrigo a connu un énorme succès avec sa première tournée, SOUR, en 2022. Elle revient avec GUTS, une tournée de 57 dates à travers le monde, produite par Live Nation. Celle-ci fera la promotion de l’album du même nom – GUTS –, lancé le 8 septembre et encensé par la critique.

Cette première tournée en aréna amènera la chanteuse de 20 ans à visiter plusieurs salles emblématiques du monde, dont le Madison Square Garden et le Kia Forum de Los Angeles.

La tournée prendra son envol le vendredi 23 février 2024 à Palm Springs, en Californie, puis s’arrêtera dans plusieurs villes d’Amérique du Nord et d’Europe, incluant à Miami, Toronto, Montréal, New York et Paris.

Chappell Roan assurera sa première partie lors de son concert à Montréal.

– L’inscription pour avoir accès aux billets est ouverte dès maintenant jusqu’au dimanche 17 septembre à 22 h sur OliviaRodrigo.com