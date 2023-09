Plus cher dans la Capitale-Nationale et en Chaudière-Appalaches: les élus veulent la vérité sur le prix de l’essence

Les députés à l’Assemblée nationale veulent savoir pourquoi les automobilistes de Québec et en Chaudière-Appalaches paient une marge de profit moyenne plus élevée de 4,2 ¢ et 5,5 ¢ par rapport au reste du Québec.

Les élus québécois ont adopté à l’unanimité une motion du Parti québécois réclamant « une enquête sur l’absence de concurrence dans le milieu de l’essence ».

En présentant sa motion, mercredi matin, le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon s’est questionné sur le marché des essenceries dans la région.

« Ce qui se passe dans la région de Québec, c’est inexplicable. Pourquoi l’essence coûterait substantiellement plus cher dans une seule région si ce n’est pas un code de fixation de prix qui a été démontré à plusieurs reprises par le passé ? C’est un cartel et ce n’est pas acceptable de la part du gouvernement de se croiser les bras », a-t-il déclaré lors d’un point de presse.

Le chef péquiste a qualifié la situation de « vol à la pompe ».

Pour le moment, le gouvernement Legault s’en remet à une « analyse » commandée à la Régie de l’énergie la semaine dernière par le ministre Pierre Fitzgibbon.

Marge plus élevée

« Je pense que les Québécois font face à une réalité lorsqu’ils vont à la pompe, c’est normal pour eux de se questionner », a déclaré le ministre responsable de l’Office de la protection du consommateur, Simon Jolin-Barrette.

Dans sa demande envoyée la semaine dernière, Pierre Fitzgibbon enjoignait à la Régie « de se pencher sur les marges de commercialisation prélevées au détail par les différentes stations-service de la grande région de Québec ».

Québec demandait également à la Régie de documenter « tout écart significatif » observé dans d’autres régions.

Selon la Régie de l’énergie, entre janvier et juin derniers, « la marge moyenne prélevée au détail était de 15,2 cents/litre dans la Capitale-Nationale et de 13,9 cents/litre en Chaudière-Appalaches, contrairement à 9,7 cents/litre dans l’ensemble du Québec ».