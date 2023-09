Plus de 200 personnes évacuées après un important glissement de terrain au Chili

Plus de 200 personnes ont été évacuées de quatre immeubles situés dans la station balnéaire de Viña del Mar, sur la côte centrale du Chili, à la suite d'un important glissement de terrain provoqué par d'intenses pluies, ont annoncé les autorités de la région de Valparaiso.

Les images montrent des immeubles, dont certains hauts de 17 étages, face à l'océan en bordure d'une falaise. Une route, située au pied de deux immeubles, côté océan, a en partie disparu à cause de l'éboulement survenu aux premières heures lundi.

Les immeubles évacués ont été construits sur des dunes, ce qui a suscité des critiques des autorités locales et des experts. Il y a un mois, un autre glissement de terrain s'était produit à proximité.

Photo AFP

«Construire sur des dunes est quelque chose de délicat», a reconnu Jessica Lopez, la ministre chilienne des Travaux publics lors d'une conférence de presse en début de semaine.

Photo AFP

«Je vais essayer de louer un appartement plus petit et d'accélérer les démarches administratives et juridiques pour voir si nous pouvons réintégrer les lieux», a témoigné mardi auprès de l'AFP Antonio Gausi, l'un habitants évacués qui venait d’emménager il y a tout juste un mois.

Photo AFP

Selon les autorités locales, jusqu'à huit millimètres d'eau sont tombés en seulement une demi-heure dimanche, un événement météorologique rare.

Viña del Mar est une station balnéaire située à 120 km de la capitale Santiago. Un appartement dans les immeubles évacués peut coûter jusqu'à 390 000 dollars.