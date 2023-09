Un bout de piste cyclable emporté par un glissement de terrain à Saguenay

Une partie de la piste cyclable qui traverse la ville de Saguenay a été emportée par un glissement de terrain, vendredi dernier.

Lors de cette journée, d’importantes quantités de précipitations sont tombées sur la région en quelques heures à peine.

Résultat: un tronçon du réseau cyclable près de la rue de Quen a été victime d’un glissement de terrain. Un morceau de route est parti à la dérive, laissant un important trou dans le secteur.

Les équipes de la ville ont fermé les accès par mesure de sécurité. On demande aux piétons et aux cyclistes de respecter l'interdiction de circuler.

«C'est fermé à partir du chemin de la Réserve parce qu'on veut pas que personne n’aille accès parce que ça a fait un moyen gros trou. Et c'est barré jusqu'au bout de De Quen pour la sécurité des citoyens», a expliqué le conseiller municipal du secteur touché, Michel Tremblay.

Impossible de savoir quand les travaux pourront débuter ni combien ils couteront. Des études géotechniques sont en cours.

Les autorités municipales espèrent un retour à la normale le plus rapidement possible, mais il faudra un certain temps à réaliser toutes les études nécessaires pour s’assurer d’une reconstruction qui sera sécuritaire.

Des dégâts ont aussi été rapportés sur la rue juste en bas de la piste cyclable. Des résidents de la rue Sainte-Monique se sont retrouvés avec beaucoup de sable sur leur terrain. De l’eau s’est aussi infiltrée dans le sous-sol de l’un des résidents.

Le conseiller municipal de Chicoutimi assure que la Ville supporte les résidents touchés. Les prochains jours seront consacrés aux opérations de nettoyage.