Un enseignant embauché même s’il était accusé au criminel

L’ex-enseignant d’une école secondaire de Gatineau accusé de crimes sexuels envers son élève faisait déjà face à la justice avant d’être embauché par le centre de services scolaire.

Depuis que TVA Gatineau-Ottawa a dévoilé cette histoire, plusieurs sources nous confient des éléments nouveaux plus perturbants les uns que les autres.

L’accusé aussi père de famille, a effectivement été engagé à l’école de sa présumée victime en août 2022.

Les crimes sexuels auraient commencé moins d’un mois plus tard.

Il avait un dossier actif au palais de justice de Gatineau en matière de fraude, par la supercherie et le mensonge. Les faits reprochés s’étaient produits en septembre 2020 auprès de la Société des alcools du Québec (SAQ), et la dénonciation formelle avait été faite en janvier 2021. C’est finalement en octobre 2022 qu’il a été reconnu coupable et condamné à payer des frais de remboursement.

Même s’il n’était pas coupable aux yeux de la loi au moment de son embauche par le Centre de services scolaire, il était tout de même accusé au criminel.

À cela se sont ajoutées ses déviances sexuelles présumées, après avoir été admis comme enseignant dans une école. C’est à se demander s’il aurait d’autres victimes.

«Pour le moment, les accusations qui devaient être déposées ont été déposées. Par la suite, reste à voir si d’autres victimes vont se manifester ou si d’autres dossiers vont nous être soumis», a fait savoir Me André-Anne Tremblay, procureure aux poursuites criminelles et pénales.

Le Centre de services scolaire assure pourtant que les vérifications nécessaires avaient été faites.

Sans vouloir accorder d’entrevue, le centre rapporte par courriel appliquer «de façon diligente et rigoureuse un processus de vérification des antécédents judiciaires en conformité avec sa politique en la matière et les dispositions législatives qui se trouvent dans la Loi sur l’instruction publique».

C’est donc à se demander pourquoi le centre de services scolaire l’a engagé, malgré un dossier judiciaire en cours.

L’enseignant accusé aurait entretenu une relation à caractère sexuel pendant plus d’un an avec une élève de moins de 16 ans, dans une école secondaire de Gatineau.

Il fait face à plusieurs infractions à caractère sexuel à l’endroit d’une mineure. Son identité est protégée par une ordonnance de non-publication afin de protéger la présumée victime, qui a moins de 16 ans.

Selon la dénonciation, dont nous avons obtenu copie, l’accusé âgé d’une quarantaine d’années aurait entretenu une relation avec celle qu’il considérait comme sa copine, depuis au moins un an.

Il l’aurait incité à avoir des contacts sexuels avec lui, en profitant de sa vulnérabilité. Il l’aurait agressé sexuellement en plus de lui fournir du cannabis.

Il a finalement été arrêté au début juillet, au terme d’une plainte formelle déposée le 30 juin.