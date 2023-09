Une esthéticienne se fait passer pour un médecin et fait des centaines d'injections illégales de botox

Elle voulait, dit-elle, «embellir» ses clients: jugée avec sa soeur pour des centaines d'injections illégales de botox et d'acide hyaluronique, une esthéticienne de 25 ans a été confrontée mercredi à des parties civiles souffrant de lourdes séquelles.

Cheveux noirs sagement tressés et bouche gonflée, cette femme très présente sur les réseaux sociaux est jugée, détenue, en correctionnelle à Valenciennes pour «mise en danger de la vie d'autrui» et «blessures involontaires».

Elle est aussi poursuivie, comme sa soeur de 22 ans, qui l'a assistée, pour «exercice illégal de la profession de médecin», et «blanchiment aggravé». Chacune encourt jusqu'à 10 ans de prison.

Abcès au menton nécessitant une opération d'urgence, éruption cutanée sévère, bouche partiellement paralysée, paupières tombantes, boules ou tâches sur les lèvres: le tribunal a détaillé une impressionnante liste de séquelles.

«J'avais l'impression de ressembler à un lépreux», raconte à l'audience le seul homme parmi les plaignants, un quinquagénaire qui s'est fait injecté du botox.

«Je ne pouvais pas toucher mon visage tellement c'était douloureux. Aujourd'hui j'ai toujours du mal à maintenir mes paupières ouvertes suite aux injections. Je vais devoir être opéré», poursuit-il.

«Ma passion»

Selma, 24 ans, dit avoir contacté celle qui se faisait appeler «Dr Lougayne» sur les réseaux sociaux après qu'un candidat de téléréalité «a assisté à une session d'injections avec elle».

«Maintenant j'ai des tâches brunes sur les lèvres, je suis complexée», regrette la jeune fille, qui ne souhaite pas donner son nom. «J'ai été bête, j'ai fait confiance.»

Les gendarmes décomptent au moins 600 clients entre janvier 2021 et juillet 2023. L'esthéticienne en reconnaît «probablement plus». Une trentaine sont parties civiles.

La prévenue admet les injections, mais estime ne pas être responsable des effets secondaires graves.

«Vous saviez que ce n'était pas légal ?» tance la présidente. «Oui», répond l'esthéticienne avec aplomb. «C'était une mode sur les réseaux sociaux et j'étais intéressée par embellir la femme, c'était ma passion», se justifie-t-elle. «Je ne mesurais pas la gravité de la chose».

Fraîchement diplômée d'un CAP esthétique en 2020, la prévenue, domiciliée chez sa mère à Wattrelos (Nord), s'intéresse aux techniques de comblement de rides et de gonflement des lèvres.

Elle assure avoir suivi quatre formations, l'une en Belgique, et d'autres avec des formatrices russes ou ukrainiennes.

Dès septembre 2021, un compte baptisé «Lougayne esthétique» sur les réseaux sociaux propose des prestations, assurant utiliser des produits «aux normes».

50 000 abonnés

À partir de 2022, elle se fait appeler Dr Lougayne, et se présente comme «cosmétologue», arborant une blouse blanche à son nom.

«Mais les clients savaient que je n'étais pas médecin», assure-t-elle. «Aucun médecin ne fait des injections à 200 euros».

Fort de ses 50 000 followers, son activité s'accélère, aux côtés de sa soeur, et des sessions d'injection sont organisées dans des salons de coiffure, d'esthétique, et même à domicile dans les Hauts-de-France et en région parisienne.

Mais en mars 2023, la gendarmerie de Villeneuve-d'Ascq (Nord) se penche sur les profils SnapChat et Instagram du «Dr Lougayne», particulièrement actifs.

La propriétaire du compte est rapidement identifiée. Le 14 mai, lors d'une session à Valenciennes, les gendarmes interviennent et interpellent les deux soeurs.

Au domicile familial, ils saisissent une centaine de seringues, ainsi que des fioles d'acide hyaluronique et de botox venues notamment de Russie ou de Corée.

Les produits présentaient un taux de bactéries jusqu'à «cinquante fois supérieur aux seuils maximum autorisés», a rappelé le tribunal mercredi.

Ils retrouvent également 14 000 euros en liquide, des articles de luxe --sac et lunettes Louis Vuitton-- et deux grosses cylindrées: une BMW et une Audi blanches.

Les enquêteurs estiment, sur la foi notamment des acomptes PayPal, que l'activité a rapporté au moins 120 000 euros en moins de deux ans.

Le procès doit s'achever dans la soirée.