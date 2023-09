10 conseils: la santé auditive, clef de voûte pour prévenir l’Alzheimer?

La science est actuellement impuissante à guérir la maladie d’Alzheimer, d’où l’importance d’essayer d’en ralentir l’apparition.

• À lire aussi: Alzheimer: Une molécule pour retrouver certaines de ses facultés?

• À lire aussi: Test de dépistage d’Alzheimer: attention à la santé mentale, prévient une spécialiste

• À lire aussi: Que disent vos yeux? Voyez 5 signes qui pourraient indiquer un diabète

La pharmacienne et professeure à l’Université de Montréal (UQeM) Diane Lamarre donne 10 conseils afin de prévenir cette maladie.

Bien sûr, la génétique joue un rôle important dans l’apparition des troubles neurocognitifs. Heureusement, il existe tout de même 10 choses que chaque individu peut faire afin de réduire ses chances de développer de tels troubles.

Parmi ces derniers, la pharmacienne insiste tout spécialement sur la santé auditive.

Les effets d’une mauvaise ouïe sont en effet considérables, puisqu’ils vont avoir tendance à isoler l’individu, qui ne sera ainsi plus stimulé, avec pour conséquence une déperdition des facultés cognitives.

«Les autres nous perçoivent aussi [différemment], ou parce qu’on n’a pas bien entendu on répond de façon évasive. Tout ça, ça diminue nos contacts, ça diminue la proximité des autres avec nous. On estime que ça peut influencer jusqu’à 90% le développement des troubles neurocognitifs», détaille Mme Lamarre.

«Si on a quelqu’un qui a du mal à entendre, on l’amène passer un test. Ça vaut la peine d’investir dans des appareils auditifs [...]. Les personnes âgées, vraiment, on va corriger le trouble de l’ouïe, c’est une des façons de se garder actif au niveau cognitif», ajoute-t-elle.

Dans le même esprit, favoriser des liens sociaux actifs est primordial.

«Être actif socialement... ça 60% des cas, on peut vraiment améliorer notre situation. Pas juste en faisant des mots croisés – ça, c’est très bon –, mais en étant actif avec d’autres personnes», explique la professeure.

Voici les 8 autres conseils de la spécialiste:

1. Faire du sport.

2. Protéger son cœur : contrôler sa tension artérielle

3. Gérer sa santé : diabète, obésité.

4. Ne pas fumer.

5. Consommer de l’alcool de façon raisonnable.

6. Chercher de l’aide si on est dépressif.

7. Éviter les commotions cérébrales

7. Bien dormir.

***Pour tous les détails, visionnez la vidéo dans le haut de l’article.***