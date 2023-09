«2000$ pour un 4 et demi...ça n’a pas de bon sens!»

L’itinérance a bondi au Québec depuis 2018, montre un rapport du ministère des Services sociaux du Québec, et la situation est encore plus alarmante dans la région des Laurentides.

• À lire aussi: Québec débloque 20 M$ en aide d'urgence pour l’itinérance

• À lire aussi: «J'ai besoin de plus d'aide!»: un manque de ressources en matière d'itinérance à Montréal dénoncé

• À lire aussi: Des engagements pour nos concitoyens en situation d’itinérance

Dans cette région située au nord de Montréal, le nombre de personnes en situation d’itinérance a bondi de 109% depuis 5 ans.

Comme partout au Québec, la crise du logement se fait sentir et le prix des logements a considérablement augmenté. La hausse du nombre de personnes sans logis s’explique par le fait que les personnes qui n’arrivent pas à payer leur loyer se font expulser et n’arrivent pas à se reloger.

Des personnes en situation d’itinérance, qui bénéficient du soutien de l’organisation Le Hutte à Saint-Jérôme, ont fait part de leurs préoccupations à TVA Nouvelles.

Questionné sur le prix des logements, un homme sans logis a simplement déclaré qu’il n’y en avait tout simplement pas d’annonce de logement à louer.

«Je regardais dans le Journal de Drummondville récemment et il n’y avait aucune annonce. Il n’y avait rien à louer, alors je ne peux même pas vous répondre sur cette question-là. Il n’y a quasiment plus rien.»

Un autre homme déplore le prix immense des logements.

«C’est écœurant... 2000$ pour une quatre et demi...ça n’a pas de bon sens. Le gouvernement, il faut qu’il fasse quelque chose», souhaite-t-il.

Un autre homme, plus jeune, faisait part de la difficulté de vivre sans toit.

«Personne sur la terre ne mérite ça. Personne. Même si elle fait des erreurs, l’erreur est humaine, faut apprendre à tomber à se relever. Ce n’est pas du tout ça qui se produit, pantoute», s’attriste-t-il.

Québec a annoncé 20 M$ en aide d'urgence pour les refuges afin de lutter contre l’itinérance, jeudi.

La ministre responsable de l’Habitation, France-Élaine Duranceau, affirme comprendre l’inquiétude des maires et des mairesses devant la problématique de l’itinérance. «Tous les jours au bureau, c’est dans leur quotidien. On est là pour collaborer avec eux. 1700 logements pour itinérants sont en construction partout au Québec. Ce n’est clairement pas assez, ça en prend plus. Je travaille sur des mesures concrètes pour aider les gens directement, donc des aides financières à la personne», explique la ministre responsable de l’Habitation.