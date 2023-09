Ambition climatique: François Legault invité à parler d’environnement à l’ONU

Si son bilan vert fait bien des sceptiques au Québec, François Legault a été invité à parler d’environnement à l’Organisation des nations unies (ONU) la semaine prochaine.

«Pourquoi on a été invité? Parce que le Québec est avant-gardiste, on l’a souvent dit. On est le premier état pour les (émissions de) GES par habitant, donc les plus bas, et on est les leaders avec les états comme New York, comme la Californie», s’est réjoui jeudi le premier ministre.

François Legault s’exprimera dans le cadre du Sommet sur l’ambition climatique, qui aura lieu le 20 septembre prochain, au siège des Nations Unies à New York. Son équipe travaille fort afin de profiter de l’évènement pour tisser des liens avec d’autres états. «On va essayer d’avoir des rencontres pour échanger nos idées», a-t-il d'ailleurs glissé, en mêlée de presse à l’Assemblée nationale.

Le premier ministre québécois ira présenter les grandes orientations de son gouvernement en matière de lutte contre les changements climatiques et de transition énergétique.

François Legault participera aussi à une table-ronde de la Beyond Oil and Gas Alliance (BOGA), qui regroupe les états qui ont interdit l’exploitation des hydrocarbures sur leur territoire.

Rappelons que le Québec a adopté une cible de réduction des émissions de GES de 37,5 % sous le niveau de 1990 en 2030 et vise l’atteinte de la carboneutralité en 2050.