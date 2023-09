Camillien-Houde interdite aux voitures: «Aucun problème, je saute dans mon char!»

«C’est hallucinant», clame Richard Martineau découragé de la décision de la Ville de Montréal d’interdire aux voitures de circuler dans la voie Camillien-Houde qui sera «verdie et plus sécuritaire», annonce la mairesse Valérie Plante.

• À lire aussi: Camillien-Houde interdite aux voitures: «la montagne est à tout le monde»

• À lire aussi: Voie Camillien-Houde: CAA-Québec souhaite apporter son expertise

«Le lac des Castors, le cimetière Notre-Dame-des-Neiges, la montagne seront fermés aux automobilistes et la Ville de Montréal dit: ❝on veut que la montagne soit pour tout le monde❞ mais non! Pas pour ceux qui conduisent des autos, seulement pour ceux qui conduisent des vélos ou prennent le transport en commun», précise notre chroniqueur.

Richard Martineau changera donc ses habitudes de fréquentation du mont Royal.

«Quand je vais vouloir me promener à la montagne ou emmener mon fils faire du ski de fond et du patin, je vais sauter dans mon auto. Je vais aller au mont Saint-Hilaire ou au mont Saint-Bruno. Au lieu de rouler durant 20 minutes, je vais rouler durant une heure. Et on dit que c’est pour l’écologie», appuie-t-il.

«On a fait la même chose avec Sainte-Catherine, c’est rendu très difficile maintenant de magasiner au centre-ville de Montréal. Aucun problème, je saute dans mon char! Je vais au DIX30 sur la Rive-Sud et au Carrefour Laval sur la Rive-Nord. Je roule encore plus, je bloque encore plus le pont. Il n’y a pas de problème, il y a d’autres montagnes ailleurs», lance Richard Martineau.

*** Voyez l’intégrale de sa chronique dans la vidéo ci-haut