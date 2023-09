Ce qu’il faut savoir sur la pénurie de logements au Québec

La crise du logement fait toujours rage au Québec. Il devient de plus en plus difficile pour les gens en situation d’itinérance, mais aussi pour les gens de la classe moyenne, de se loger.

La pénurie du logement s’étendrait à l’échelle Canadienne, selon on mise à jour envoyée par la société canadienne d’hypothèque et de logement.

Manque de logements

Pour combler le manque de logements, il faudrait construire 3,5 M de logements au Canada d’ici 2030 et 860 000 au Québec.

Plus de familles

L’écart se creuse au Québec en raison de la croissance du nombre de ménages et la hausse de leur revenu. De plus en plus de familles s’établissent dans la province, ce qui fait que de moins en moins de logements abordables sont disponibles.

Construction difficile

De plus, il devient plus compliqué pour les contracteurs de construire de nouveaux logements dans la province, notamment en raison des coûts de construction, du manque de main-d’œuvre et de la difficulté à trouver du financement.

Portrait comparatif du pays

Malgré ce sombre portrait, la construction de logements semble être une des meilleures solutions au problème de l’itinérance.