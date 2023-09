Claims miniers dans Maskinongé: une rencontre satisfaisante avec la ministre

Des élus des la MRC de Maskinongé ressortent satisfaits d'une heure de rencontre avec la ministre des Ressources naturelles Maïté Blanchette-Vézina. Les maires de Saint-Mathieu-du-Parc, Saint-Boniface, St-Élie-de-Caxton ainsi que des conseillers municipaux et le préfet de la MRC se sont rendus à Québec pour se faire entendre sur les enjeux miniers sur leur territoire.

«La rencontre a été au-delà de nos espérances», mentionne d'entrée de jeu la mairesse de Saint-Élie-de-Caxton Charline Plante. «Je crois vraiment à une volonté de changer les choses. C'est sûr que la loi sur les mines c'est une grosse loi, une grande loi, il y a du travail à faire, mais je crois que la ministre est habilitée pour le faire.»

La ministre répond être également très contente de sa rencontre. «On poursuit nos échanges avec les citoyens et les élus locaux afin de trouver les meilleures façons de permettre un développement plus harmonieux de l'exploration minière au Québec» - déclaration de la ministre des Ressources naturelles Maïté Blanchette-Vézina.

Même si l'esprit est à la collaboration, les élus ont officiellement déposé une plainte au ministère des Ressources naturelles au cours des derniers jours concernant de l'exploration minière qui serait survenue au printemps, par hélicoptère, au-dessus de leurs municipalités. «Souvent on a en tête qu'il faut venir avec de la machinerie pour faire du forage. Ce n'est pas le cas. S'ils se promènent en hélicoptère, ça fait partie de ça, et ils doivent avoir une autorisation écrite du propriétaire et de la municipalité. Ce qui n'a pas été fait», explique Charline Plante. Elle attend une réponse à cette plainte de la part du ministère au cours des prochains jours.

La mobilisation se poursuit

Des centaines de lettres seront envoyées sous peu aux compagnies minières et au gouvernement, signées par des citoyens de Saint-Boniface, Saint-Mathieu-du-Parc et Saint-Élie-de-Caxton. «C'est leur façon de s'exprimer pour dire qu'ils ne veulent pas d'exploration ou d'exploitation minières sur notre territoire», détaille Jocelyn Mélançon, conseiller municipal et responsable du comité mixte citoyen municipal Saint-Boniface. À Saint-Mathieu-du-Parc, le maire espère une plus grande participation de ses citoyens d'ici l'envoi. «On a reçu 376 lettres. On avait un objectif de 800. On espère continuer d'en recevoir dans les prochains jours pour faire pression auprès des quatre minières qui sont sur notre territoire», précise Claude Mayrand.

Des pancartes continueront également de faire leur apparition sur les terrains de citoyens des trois municipalités. Selon le comité «Creuse pas dans mon Caxton» il y en a déjà plus de 200 à Saint-Élie. Le comité compte aussi lancer une campagne de sociofinancement pour rembourser l'achat de titres miniers par le conteur Fred Pellerin. «Il a avancé l'argent, on s'est engagé à rembourser Fred et il y a aussi qu'on veut une réserve, par exemple, un fonds de défense. S'il faut aller devant les tribunaux, on va être prêts», assure Gilbert Guérin, porte-parole du comité Creuse pas dans mon Caxton

Militants et élus espèrent que toutes ces actions leur permettront de protéger au maximum leur territoire. «Si on arrive à 95% ou à 97% et qu'il reste un petit trou comme ça, entouré de ce qui est impossible, on va être content», conclut Charline Plante.