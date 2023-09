Climat tendu: la mairesse de Saguenay entend solliciter un second mandat en 2025

La mairesse de Saguenay garde le cap malgré le climat tendu à l'hôtel de ville de Saguenay.

Julie Dufour a même déjà laissé savoir qu'elle sollicitera un deuxième mandat à la mairie dans deux ans. «Je peux vous dire aujourd'hui que je vais demander un autre mandat, ça, c'est clair! Les gens jugeront», a-t-elle lancé avec conviction en mêlée de presse.

La mairesse a quand même l'impression de marcher sur un champ de mines, depuis quelques semaines.«Il n'y a rien que je n'ai pas entendu à mon sujet depuis deux semaines. Rien...Je vous le dis, rien!»

Mme Dufour fait l'objet de plaintes devant la Commission municipale pour son rôle présumé dans le congédiement de l'ex-directeur général de la Société de transport de Saguenay (STS), Jean-Luc Roberge.

Le conseiller Jean-Marc Crevier et l'ex-candidat à la mairie Serge Simard l'accusent également de leur avoir offert des postes dans l'administration municipale en retour du retrait de leur candidature à la mairie en 2021.

«Ce sont des ouï-dire et des paroles», a-t-elle résumé. «Ce n'est pas parce qu'il y a plainte que cette plainte est recevable et qu'il y aura même enquête.»

Dans son édition de jeudi, le Quotidien rapportait que des hommes d'affaires appuyés par d'anciens fonctionnaires municipaux se mobiliseraient pour qu'elle se retire, le temps des enquêtes.

«Il n'y a aucun nom associé à ces rumeurs. Je serai heureuse de parler avec ces gens», a réagi la mairesse.

«Je ne suis nullement ébranlée par tout ce qui se passe, mais c'est dommageable pour la ville», a-t-elle ajouté. «On fait rire de nous. Les gens ne comprennent pas ce qui se passe. On m'a même demandé quand je me ferais arrêter. Mais de quoi est-ce que vous me parlez?»

«J'ai entendu des rumeurs sur ma vie privée», a également mentionné Mme Dufour.

La Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-Le Fjord n'approuve pas une telle mobilisation des gens d'affaires.

«La mairesse a été élue démocratiquement», a rappelé la directrice générale de l'organisme, Sandra Rossignol.

«On ne peut pas demander à quelqu'un de quitter parce qu'on est insatisfait. Nous allons appuyer la mairesse dans ses efforts pour demeurer en poste, certainement!»

Autre bruit qui court

Selon la station de radio Kyk 95,7 FM, la ministre des Affaires municipales et députée de Chicoutimi, Andrée Laforest, aurait confié à des gens d'affaires et à des proches son intérêt pour la mairie de Saguenay en 2025.

En principe, son mandat à Québec se termine en 2026.«Je suis aux Affaires municipales et ça se passe très bien!», a indiqué Mme Laforest à l'Assemblée nationale ce jeudi matin.

«Je n'ai jamais pensé à ça, mais c'est flatteur!», a-t-elle répondu à une question du journaliste Alain Laforest

.À très court terme, la mairesse veut mobiliser le conseil municipal autour du développement de la ville.

«Au lieu de se déchirer et de chercher des coupables au nom de je ne sais quoi, est-ce qu'on peut travailler au développement de notre ville, et se dire qu'on croit à notre ville et à notre région?», a mentionné Julie Dufour

La mairesse dispose encore de plusieurs mois pour modifier la perception des électeurs à son endroit.