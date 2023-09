Étrange mais vrai: cette boisson gazeuse a meilleur goût en altitude

De nombreuses personnes en ont déjà fait l’expérience : le soda au gingembre est une boisson aussi ennuyeuse que possible - selon certains - lorsqu’acheté à la boutique de l’aéroport, mais devient étrangement la boisson gazeuse la plus sophistiquée qui soit à 10 000 pieds d’altitude.

La récente vidéo TikTok devenue virale d’une agente de bord explique cet étrange phénomène.

«Pendant des années, j'ai pris l'avion et demandé du Ginger-Ale en sachant que je n'en buvais nulle part ailleurs. J'ai enfin compris pourquoi», explique l’agente de bord dans la légende.

«On a l'impression que le goût est différent parce qu'il l'est», explique-t-elle d’emblée.

L’agente de bord cite un article paru dans Travel and Leisure.

«L'air plus sec et la pression de la cabine émoussent notre sens de l'odorat, ce qui fait que certains aliments et boissons ont un goût un peu différent de celui qu'ils ont au sol», détaille-t-elle.

«Les saveurs sucrées et salées sont les plus affectées», ajoute-t-elle.

Comme les effets du voyage aérien atténuent le goût sucré du soda au gingembre, les autres saveurs peuvent davantage s'exprimer, ce qui donne à la boisson un goût plus sec ainsi que plus rafraîchissant qu'au sol.

«La boisson a un goût plus rafraîchissant et plus sophistiqué. C'est l'une des rares choses qui ont un meilleur goût à 10 000 pieds d'altitude», assure l’agente de bord.

Un plaisir partagé

De nombreux internautes ont affirmé vivre la même chose.

«Je demande toujours cela quand je prends l'avion. Je n'en ai jamais eu à d'autres moments haha, merci pour l'info.»

«Yesss, je n’en bois QUE dans l'avion... et au sol avec du Jameson.»

«C'est toujours ma boisson de prédilection quand je prends l'avion!»