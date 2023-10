Dépression post-partum: des pères «sauvés» par leur bébé après le décès de leur conjointe

Des pères endeuillés après le suicide de leur conjointe qui vivait une dépression post-partum confient avoir été «sauvés» par leur bébé, mais ressentent toujours de la colère et de l’incompréhension des années plus tard.

«Le bébé m’a sauvé, parce qu’il faut prendre ça une heure à la fois, confie *Martin, le père d’une fillette de 5 ans, dont l’ex-conjointe s’est tuée 12 jours après avoir accouché, en 2017. J’avais une raison de m’accrocher.»

«Les trois premières années ont été très, très difficiles. Au début, c’est en mode survie. On n’a pas le temps de penser à quoi que ce soit», ajoute Matthew Lalonde-Therrien, dont la conjointe Julie Rioux s’est suicidée en 2016.

Déjà que le suicide est un sujet sensible et tabou dans la société, le contexte de dépression post-partum ajoute une couche supplémentaire de sensibilité. Des années après la mort de leur conjointe, ces pères avouent encore ressentir de la frustration.

«Je sais qu’elle était malade, mais je suis encore en colère contre elle, avoue Martin, 39 ans, qui vit à Montréal. Je n’ai pas l’impression que ce sentiment-là va se tasser. Comment elle a pu oser faire ça à sa propre fille qu’elle voulait?»

Dans les deux cas, les mères avaient consulté pour obtenir de l’aide en psychiatrie pour une dépression post-partum. Demeurant en Gaspésie, Julie Rioux avait même été hospitalisée durant un mois à deux heures de chez elle, à Rimouski.

Aux prises avec de graves troubles de sommeil et une dépression majeure, la femme de 34 ans a finalement mis fin à ses jours en septembre 2016, quand son fils avait huit mois. Elle devait revoir son psychiatre trois semaines plus tard.

«En dernier, elle était méchante avec l’enfant. Quand il pleurait, elle le dénigrait», se rappelle le père, qui ressent encore de la colère et de l’incompréhension, sept ans plus tard.

En effet, les cas sévères de dépression post-partum peuvent mener à des difficultés d’attachement avec l’enfant et du rejet.

«C’est de l’extrême souffrance, explique Valérie Samson, cadre-conseil en sciences infirmières en médecine fœto-maternelle, à l’hôpital Sainte-Justine. La mère peut douter de ses compétences parentales et ne se sent pas à la hauteur.»

Une chose est sûre, ces hommes considèrent que les services en santé mentale n’ont pas été suffisants.

«La semaine d’avant, on courait partout dans les hôpitaux», raconte Martin, dont la fille vient d’entrer à la maternelle.

Puisque la mère de 32 ans venait tout juste d’accoucher en 2017, l’hôpital refusait d’hospitaliser la mère avec son bébé.

«Ils lui disaient: “Va chez vous, fais une petite sieste et ça va passer.” J’ai l’impression qu’ils banalisaient les symptômes. Chaque fois qu’elle se faisait dire non, elle empirait un peu plus », ajoute-t-il.