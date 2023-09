Fermeture d’une maison d’hébergement pour autochtones à Chicoutimi?

Une maison d'hébergement pour autochtones à Chicoutimi pourrait fermer ses portes le 30 septembre, par manque d’argent.

Pourtant, tout était en place pour que le Centre MAMIK, qui en était locataire, en fasse l'acquisition. Tout était prêt avec les propriétaires.

Le projet est finalement tombé à l’eau, puisque l'aide financière demandée au Secrétariat aux relations avec les Premières Nations et les Inuits a été refusée.

Au secrétariat aux relations avec les Premières Nations et les Inuits, on nous indique que le projet ne correspond plus aux critères puisqu'il a changé de vocation et qu'il faut retourner demander du financement ailleurs.

On affirme aussi que l'on finance le Centre MAMIK à la hauteur de 4 millions $ sur 5 ans pour divers projets.

Résultat, la maison d'hébergement, qui accueille six résidents, devra fermer ses portes le 30 septembre qui, par triste hasard, est la journée nationale de la vérité et la réconciliation.

Le Centre Mamik cherche à trouver une solution rapidement pour éviter cette fermeture et demande plus de souplesse du gouvernement.