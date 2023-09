Fin des voitures sur Camilien-Houde: le cimetière Mont-Royal déçu

L’annonce de la Ville de Montréal d’interdire la circulation des voitures sur la Voie Camilien-Houde à partir de 2027 déçoit le cimetière Mont-Royal, qui craint une augmentation du nombre de voitures passant par son terrain pour se rendre ou pour quitter la montagne.

Son directeur général, Maxime Jacques, redoute notamment que les automobilistes qui comptaient rejoindre Camilien-Houde par le chemin Remembrance ne coupent par le cimetière plutôt que de faire demi-tour.

«Familles endeuillées, recueillement au cimetière, trafic véhiculaire, ça ne fait pas un bon mélange», explique-t-il.

L’une des recommandations du rapport de l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) réalisé en 2019 voulait que soit maintenue une voie pour les voitures tout en revoyant l’aménagement de l’angle des artères Camilien-Houde et Remembrance.

«On est un petit peu déçu, surtout qu’on était en faveur de changements suite au projet pilote, explique-t-il. On pensait vraiment avoir un projet avec coexistence de l’automobile, du transport en commun, des piétons et des cyclistes.»

De son côté, la conseillère de la Ville et membre du comité exécutif, Sophie Mauzerolle, dit comprendre les préoccupations des cimetières situés sur le mont Royal.

«Ça fait plusieurs mois déjà qu’on a des discussions avec les cimetières, dit-elle. Ces préoccupations-là, on les connaît et on est en train de travailler avec eux à des solutions. Évidemment qu’on comprend qu’ils ne veulent pas qu’il y ait du transit dans les cimetières, donc on va trouver ces solutions-là.»

Voyez les explications complètes dans la vidéo ci-dessus