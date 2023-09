Fossambault-sur-le-Lac: un autobus scolaire fonce dans un poteau

Le conducteur d’un autobus scolaire et une fillette qu’il transportait ont été blessés lors d’une collision avec un poteau électrique à Fossambault-sur-le-Lac, jeudi matin.

L’événement dont les images impressionnantes font état de la violence de l’impact s’est produit vers 8 h 30 sur la route de Fossambault.

On ignore toujours les raisons qui ont mené le chauffeur à percuter le poteau et à terminer sa course dans un fossé en bordure de la chaussée.

Ce dernier, ainsi qu’une fillette qui prenait place à bord, ont été transportés au centre hospitalier pour y traiter des blessures mineures.

Tous les autres enfants sont sains et saufs et ont été pris en charge.