Fraude à l’aide de données bancaires: trois suspects arrêtés

Trois jeunes hommes ont été arrêtés par la police de Québec en lien avec un stratagème de fraude à l’aide de données personnelles, en matinée, jeudi.

Les trois jeunes suspects auraient commis des infractions en matière de fraude d’une valeur de 300 000$, d’après le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ).

Ils étaient visés par un mandat d’arrestation à la suite d’une enquête débutée en novembre 2022 par l’unité des fraudes et des produits de la criminalité du corps de police municipal, en collaboration avec l’équipe de coordination des crimes économiques de la Sûreté du Québec.

Deux des trois hommes ont été mis en état d’arrestation alors qu’ils se trouvaient dans la région de Lanaudière et le troisième s’est fait mettre la main au collet par le SPVQ.

Olivier Bouchard, 21 ans, Jean-Daniel Boignan, 23 ans et Jimmy Lebrun 24 ans, doivent comparaître en après-midi au palais de justice de Québec. Les trois individus doivent faire face à deux chefs de complot en plus de chefs de trafic de renseignements personnels, de fraude de plus de 5000$ et de possession de renseignements personnels dans l'intention de commettre une fraude.

Tirée du facebook Jean-Daniel Boignan

Tirée du facebook Olivier Bouchard

Selon le mandat d'arrestation délivré contre les trois accusés, la période des infractions présumées s'échelonne du 1er octobre 2022 au 9 novembre 2022.

Lebrun est le seul qui a un antécédant criminel, lui qui a plaidé coupable en 2020 à des accusations d'entrave à un agent de la paix et de possession d'une pièce d'identité appartenant à un tiers. Il avait bénéficié d'une absolution conditionnelle.

Tirée du facebook Jimmy Lebrun

Données personnelles

L’un des complices aurait bénéficié de son emploi dans une institution financière pour obtenir les données de la clientèle et ensuite les fournir aux autres selon les policiers.

« L’un des trois suspects s’est présenté dans une institution financière sous une fausse identité pour essayer de transférer de l’argent du compte de la personne fraudée vers un autre », explique la porte-parole du SPVQ, Marie-Pier Rivard, par rapport à certains des moyens employés par les fraudeurs pour parvenir à leurs fins.

Elle ajoute que ces derniers n’ont pas nécessairement réussi à toucher plus de 300 000$ avec ce stratagème, puisque, dans certains cas, l’argent a pu être retrouvé à temps.



Avec la collaboration de Pierre-Paul Biron