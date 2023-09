Grand ménage d’un dépotoir illégal à Beauport: des objets jetés dans la nature sans aucune gêne

Matelas, siège d’auto, panne à peinture, toile de construction : la liste des objets découverts dans un dépotoir illégal à Beauport jeudi par des employés de Previan, qui ont pris part à une activité de nettoyage, a de quoi surprendre.

Les deux sites qui ont fait l’objet de cette opération de grand ménage sont situés sur le chemin du Lac-des-Roches et près de la place Bellavance. Ils ont été identifiés par la Ville de Québec et l’organisme PurNat. En trois heures, pas moins de 15 tonnes de déchets ont été ramassés.

Diane Tremblay

« Ces sites avaient besoin d’un petit peu d’amour. On peut penser qu’il y a peut-être un écocentre pas loin et que parfois c’est loin quand on va porter nos affaires », a dit Véronique Chayer, directrice des communications chez Previan, une entreprise de haute technologie.

Tout au cours de l'avant-midi, les employés, qui participaient à cette activité pour redonner à la communauté, ont fait le ménage en récupérant toutes sortes d'objets abandonnés dans la nature sans aucune gêne.

« On espère faire le bien et redonner une petite parcelle de forêt aux gens », a ajouté Mme Chayer.

Deux autobus ont été nolisés pour transporter les employés parmi lesquels on retrouve des ingénieurs informatiques, des comptables, des ingénieurs mécaniques, etc. qui ont délaissé temporairement le bureau.

Selon le chef de la direction financière, Louis-Georges Gauvin, tout le monde était bien heureux de participer à cette opération d'envergure.

« On sent qu’il y a un bel engouement. On est ici pour travailler pour notre environnement et pour notre planète », a ajouté M. Gauvin.

« On récupère les déchets pour les envoyer au bon endroit », a-t-il poursuivi.

Selon l’organisme PurNat, qui supervisait l’activité, « la gravité des dépotoirs illégaux est généralisée à travers l’Amérique et à travers la planète ». Pour donner un exemple, la durée de vie moyenne d'un sac en plastique est de 400 à 500 ans et elle peut atteindre jusqu'à 1000 ans pour une bouteille en plastique.