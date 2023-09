La Gaspésie a le plus bas taux de branchement internet au Québec

La Gaspésie détient le taux de branchement internet le plus bas au Québec, selon une nouvelle étude de l'Académie de la transformation numérique de l'Université Laval.

Seulement 66 % des foyers sont branchés à internet. Les deux autres régions les moins bien branchées sont l’Outaouais (79%) et l’Abitibi-Témiscamingue (76%). À l’échelle de la province, ce sont 93% des ménages québécois qui sont branchés.Les raisons pour lesquelles les Gaspésiens et les Madelinots sont si peu branchés demeurent nébuleuses.

TVA NOUVELLES

La fibre optique est pourtant disponible pour pratiquement l’entièreté de la région.Les experts expliquent toutefois qu’il y a plusieurs embuches à la connexion internet en région. Certains secteurs, dont de nombreux villages, viennent tout juste d’obtenir la fibre optique. D’autres secteurs sont également uniquement desservis par satellite.

«Si on vient il y a un an en arrière, il y avait des régions où l’internet était difficile d’accès, explique Bruno Guglielminetti, porte-parole chez NETendance. Le gouvernement a mis en place un programme. Il y a eu du filage ».

«Mais de l’autre côté, il y a des régions qui ont des difficultés à être desservis. Ils doivent regarder en haut et utiliser internet par satellite. Ça demande aux citoyens de contacter le fournisseur, d’obtenir le matériel puis de l’installer. Il reste encore des barrières à l’entrée», a-t-il ajouté.

Avec le virage numérique enclenché par Québec (SAAQClic, Guichet d’accès première ligne), plusieurs ménages qui n’ont pas accès à internet sont laissés derrière, notamment les aînés.

«Depuis la pandémie on le remarque un peu plus parce que les services ont fait une transition vers l’internet et pour beaucoup de gens c’est difficile de faire la transition», a témoigné de son côté Marylin Arsenault, directrice de la FADOQ de la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine.