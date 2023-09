L'approche inspirante du centre Le Havre pour lutter contre l’itinérance

Alors que l'itinérance prend de l'ampleur en Mauricie et au Centre-du-Québec avec une hausse du nombre de sans-abri de 21% depuis 4 ans, un centre d'hébergement de Trois-Rivières semble se distinguer par son approche.

Le Havre a reçu jeudi une délégation de l'Outaouais venue s'inspirer de son modèle. Une vingtaine de personnes, tant des représentants d'organismes communautaires que des élus de Gatineau, ont visité l'endroit.

• À lire aussi: «Toute leur énergie est consacrée à chercher comment survivre»

• À lire aussi: EN IMAGES | Le plus gros campement clandestin à Montréal

• À lire aussi: Ottawa va éliminer la TPS sur la construction de logements locatifs

Le Havre existe depuis 35 ans. Ouvert 24 heures par jour, 365 jours par année, le lieu d'hébergement accueille et accompagne les personnes en situation d'itinérance avec une équipe pluridisciplinaire.

«L'itinérance c'est aussi la toxicomanie, la prostitution, la santé mentale c'est tout ça. Donc il faut que tout ce monde-là se mette autour d'une table» explique Karine Dahan, directrice générale de l'endroit.

La mairesse de Gatineau France Bélisle compte bien repartir de Trois-Rivières avec quelques pistes de solutions, alors que la hausse de l'itinérance est de 268% dans sa région. «Ce que j'entends ici, c'est qu'au fil des ans, on a développé des partenariats très forts avec le réseau de la santé, notamment avec d'autres organismes sur le territoire.»

À titre d'exemple, une infirmière-auxiliaire communautaire fait maintenant partie de l'équipe du Havre. Trois intervenants font aussi partie de l'équipe mobile pour aller à la rencontre des gens en situation d'itinérance.

Le financement représente toutefois un défi, selon le président du conseil d'administration du Havre, Guy Godin.

«C'est avec des budgets qui sont arrivés pendant la COVID qu'on a réussi à rendre récurrent, entre autres. On gratte des fonds de tiroir. On fait des choix stratégiques. Par exemple, on a privilégié une augmentation des salaires des gens pour les mettre à peu près à niveau parce qu'on avait de la difficulté à recruter», détaille-t-il.

Tant la délégation de Gatineau que l'équipe du Havre souhaitent que les besoins des organismes communautaires entendus, alors que tous les yeux se tournent vers le Sommet sur l'itinérance à Québec.