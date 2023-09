L’école À pas de géant inaugure ses nouveaux locaux à Montréal

L’école À pas de géant, qui est complètement dédiée aux jeunes autistes, inaugure jeudi ses nouveaux locaux construits au coût de 51,4 M$ et qui permettront à l’établissement d’accueillir 120 élèves plutôt que 90.

Fondée en 1980, cette école est la première au Canada à être dédiée aux jeunes autistes de 4 à 21 ans.

Ses nouveaux locaux, situés sur la rue Molson, lui permettront notamment d’accueillie l’espace Autiste et majeur – Québecor, qui permettra au Centre d’offrir de la formation continue et de l’enseignement à des autistes de plus de 21 ans.

«Il n’y en avait pas assez, explique la directrice générale de l’école, Tania D’Alesio. [Cet espace] va fournir des services en éducation aux adultes de 21 ans et plus.»

Des chercheurs seront aussi présents sur place en permanence en partenariat avec l’Université McGill afin de créer un «laboratoire vivant».

«Souvent quand on fait de la recherche, ça reste dans une genre de bibliothèque et on fait quoi avec ces données-là?, continue la directrice générale. Donc d’avoir les chercheurs [...] avec mon équipe, ils vont procéder à de la recherche vivante et pour mieux utiliser ces données-là.»

«Tout le monde qui rend des services à des personnes autistes va profiter de ces recherches-là», ajoute-t-elle.

Le premier ministre François Legault ainsi que le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, seront présents en après-midi pour procéder à l’inauguration.

