L'Union africaine intégrée au G20: l'opportunité du continent de peser sur l'agenda international

L'entrée de l'Union africaine (UA) dans le groupe des économies les plus puissantes du monde, le G20, souligne l'influence croissante du continent sur l'échiquier mondial, et offre une opportunité aux pays africains d'enfin peser sur les décisions internationales.

Les dirigeants africains ont largement applaudi cette intégration alors que seule l'Afrique du Sud était jusqu'ici représentée au G20, dont le sommet s'est tenu à New Delhi jusqu'à dimanche.

Ils espèrent ainsi que la voix du continent compte davantage dans les décisions concernant la finance mondiale, le commerce international ou encore le changement climatique.

Cette adhésion intervient au moment où l'ordre mondial est largement rebattu, où la Chine et la Russie voient leur influence grandir, et alors que le groupe commercial des BRICS s'élargit pour inclure deux nations africaines, l'Egypte et l'Ethiopie.

Cette entrée au G20 «contribuera certainement à inscrire les questions africaines à l'ordre du jour international, en plaçant l'UA au cœur des discussions», affirme Steven Gruzd de l'Institut sud-africain des affaires internationales.

En intégrant l'Union africaine, qui compte 55 membres, le G20 accueille le continent qui connaît la croissance la plus rapide, dont la population est la plus jeune et qui dispose d'un énorme potentiel pour contribuer aux transitions environnementales.

«Il est important pour l'Afrique d'être reconnue et incluse. Il reste à voir ce qu'elle fera réellement de cette adhésion», nuance cependant le chercheur.

Car selon les analystes, si l'UA dispose déjà de structures pour parvenir à des positions communes entre ses 55 membres, elle aura besoin de travailler en commun pour faire compter leur unique voix dans le groupe.

L'UA, dont le siège se trouve à Addis-Abeba, capitale de l'Ethiopie, compte 55 Etats membres, mais plusieurs d'entre eux sont actuellement suspendus du groupe à la suite de coups d'Etat qui ont mis en place des gouvernements militaires.

La pression en faveur de l'adhésion au G20 s'est accélérée cette année, le président sénégalais Macky Sall ayant déclaré qu'un siège de l'UA permettrait de réparer une "injustice" et la directrice de la banque centrale de l'Union européenne, Christine Lagarde, ayant insisté pour que l'Afrique ait plus de poids au sein des institutions financières.

«L'adhésion permanente de l'Afrique au G20 signifie qu'elle a été reconnue comme un acteur clé du paysage économique mondial», a déclaré le président de la Zambie, Hakainde Hichilema, après la décision.

Changement climatique

«Les pays africains doivent maintenant tirer parti de cette position pour accélérer le développement de leurs économies et de leurs jeunes populations», a-t-il aussi avancé.

Pour Solomon Ayele Dersso, directeur du groupe de réflexion Amani African Media and Research Services, le G20 permet ainsi à l'Afrique de changer de statut, en passant d'un continent «objet» de la prise de décision à «acteur».

«Elle apporte une certaine légitimité au groupe, dont il avait grand besoin, étant donné que certaines des décisions qu'il adopte ont des conséquences considérables sur des personnes qui n'ont jusqu'ici pas vraiment eu leur mot à dire», ajoute-t-il.

Le changement climatique est certainement l'une des questions sur lesquelles les pays africains chercheront à mieux faire entendre leur voix.

Car si le continent est l'un des plus touchés par les conséquences du changement climatique, il a été l'un des moins consultés dans les décisions prises au niveau mondial.

Les dirigeants africains se sont réunis à Nairobi ce mois-ci pour un sommet sur le climat au cours duquel ils ont insisté sur la nécessité de modifier le financement mondial et de soutenir le développement des énergies renouvelables sur le continent.

Selon William Gumede, président de la Democracy Works Foundation, un groupe de réflexion basé à Johannesburg, les nations africaines pourraient également chercher à avoir davantage leur mot à dire dans les décisions financières mondiales qui ont un impact sur le continent.

«L'Afrique mettra également sur la table le fait que la politique monétaire des pays occidentaux doit être menée de manière à ne pas nuire aux pays africains», a-t-il déclaré.

Mais l'émergence de la rivalité entre la Chine et les États-Unis, les efforts de la Russie pour étendre son influence et la croissance des BRICS en tant que groupe économique concurrent ont également souligné l'importance de l'Afrique.

«Le moment choisi souligne le rôle renouvelé du continent en tant que champ de bataille diplomatique», selon M. Gumede.