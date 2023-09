Meryl Streep rêve d'un 3e Mamma Mia

Meryl Streep a récemment laissé entendre qu'elle serait «tout à fait partante» à participer à un troisième volet de la saga Mamma Mia, et ce, malgré la mort de son personnage dans le deuxième long métrage paru au cinéma en 2018.

• À lire aussi: Voici ce que sont devenues ces 10 vedettes de films d’horreur

• À lire aussi: Les stars les plus généreuses

Dans un récent hommage à la célèbre comédie musicale, publiée par Vogue, Streep a effectivement exprimé son enthousiasme pour un éventuel retour :

«Je suis prête à tout. Il faudra que je prévoie une exploration du genou avant le tournage, mais s'il y a une idée qui m'excite, je suis tout à fait partante», a déclaré la célèbre actrice oscarisée au prestigieux magazine.

Rappelons que dans la suite Mamma Mia! Here We Go Again, le personnage de celle que l'on peut actuellement voir dans la nouvelle saison de Only Murders in the Building, sur Disney+, avait été révélé comme décédé, ouvrant ainsi la voie à des intrigues axées principalement sur sa fille, incarnée par l’actrice Amanda Seyfried.

WireImage

De plus, Streep a des idées pour un éventuel retour, suggérant une «réincarnation de Donna» ou une «histoire explorant d’autres années de sa vie.»

Quant aux autres acteurs principaux, Colin Firth, Pierce Brosnan, Stellan Skarsgard et Dominic Cooper ont tous manifesté leur intérêt pour un troisième film, selon Amanda Seyfried. L'actrice de Mean Girls a même souligné qu'elle serait prête à le faire «gratuitement», témoignant ainsi de l'enthousiasme général pour un nouveau long métrage.

Or, la décision finale repose sur le studio et son financement.

Toujours selon le papier de Vogue, la présidente d'Universal Pictures, Donna Langley, avance que le studio «adorerait réaliser un troisième film», mais que les détails restent à régler.

Tandis que les négociations continuent, il semble que le charme de Mamma Mia soit prêt à refaire des pirouettes au grand écran pour une nouvelle escapade cinématographique avec une distribution d'acteurs qui constitue un véritable trésor d'Hollywood.

• À lire aussi: 9 faits inusités sur le film The Devil Wears Prada

À VOIR AUSSI : 10 comédies musicales devenues des films :