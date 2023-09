NSYNC sort une première chanson en 20 ans

Les NSYNC sortiront leur premier single depuis plus de 20 ans d'ici la fin du mois.

Justin Timberlake, JC Chasez, Lance Bass, Joey Fatone et Chris Kirkpatrick ont laissé entendre qu'ils se réuniraient lors des MTV Video Music Awards, mardi (12 septembre 23) soir, en remettant le prix de la meilleure chanson pop à Taylor Swift.

Jeudi matin, les patrons d'Universal ont confirmé que le groupe avait enregistré une chanson pour le film d'animation Les Trolls 3, long-métrage auquel participe, entre autres, Justin Timberlake et Anna Kendrick.

Un extrait de la nouvelle chanson, intitulée Better Place, apparaît dans la dernière bande-annonce du métrage. Le single sortira le 29 septembre.

Dans le troisième volet des Trolls, on découvre que le personnage de Justin Timberlake, Branch, faisait autrefois partie du boysband BroZone avec ses quatre frères. BroZone s'est dissous lorsque Branch était bébé et les frères et sœurs se sont séparés depuis.

Si les membres du groupe NSYNC chantent sur Better Place, ils n'interprètent pas les personnages du boysband dans le film. Ces postes sont occupés par Troye Sivan, Eric André, Daveed Diggs et Kid Cudi dans la version originale.

Après des semaines de rumeurs de réunion, NSYNC a surpris les fans aux VMA en présentant ensemble le prix de la meilleure chanson.

Lors de son discours de remerciement, Taylor Swift a posé la question que tout le monde avait sur les lèvres : « Vous faites quelque chose ? Que va-t-il se passer maintenant ? Ils vont faire quelque chose et j'ai besoin de savoir ce que c'est. »

Les Trolls 3 sortira dans les cinémas en France le 18 octobre et aux États-Unis le 17 novembre.