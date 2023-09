Ouragan Lee: l’Est-du-Québec sera touché par de fortes pluies

La trajectoire de l'ouragan Lee se précise alors qu’une partie de l'Est-du-Québec sera touchée par de fortes pluies dans les prochains jours.

Le sud-ouest du Nouveau-Brunswick et le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse risquent d’être les régions les plus touchées par Lee, car c'est à ces endroits que les vents seront les plus puissants et qu'il tombera le plus de pluie, jusqu’à 100 millimètres.

Les provinces maritimes ressentiront les effets de la tempête dès samedi.

Lee sera une tempête post-tropicale au moment de toucher terre dans les provinces de l’Atlantique dans la nuit de samedi à dimanche, selon Environnement Canada.

Des impacts dans l’Est-du-Québec

Certains secteurs de la Gaspésie recevront beaucoup de pluie dès la nuit de samedi à dimanche.

«Du côté des précipitations, on prévoit au-delà de 50 millimètres de précipitations, possiblement dans les 75 millimètres», précise Bob Robichaud, météorologue de sensibilisation aux alertes au sein du Centre canadien de prévision des ouragans d'Environnement et Changement climatique Canada.

«Donc, quand on a ces conditions-là sur le genre de terrain comme ça, il peut facilement y avoir des inondations. Ça, ce sera l'une des grosses choses à surveiller de près avec Lee», ajoute-t-il.

Le système se déplacera ensuite vers le golfe du Saint-Laurent pour toucher Terre-Neuve et la Basse-Côte-Nord dimanche.

L'ouragan Lee se trouvait à 1650 kilomètres au sud-sud-ouest d'Halifax jeudi matin. Les vents soufflent à 150 km/h présentement. Lee est donc un ouragan de catégorie 1.