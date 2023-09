Québec débloque 20 M$ en aide d'urgence pour l’itinérance

Québec débloque 20 M$ en aide d'urgence pour lutter contre l’itinérance. Hier, on apprenait que plus de 10 000 personnes sont sans-abris dans la province dont la moitié à Montréal.

«Nous avons vu les chiffres, ils sont inquiétants. On s’y attendait un peu. J’ai rencontré les maires. Le moment est crucial, il faut que l’on brise la tendance et j’ai annoncé 20 M$ pour les 1335 qui vivent dans la rue. Il faut leur trouver un toit», appuie le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant.

Le ministre a donc demandé au «ministère d’approuver tous les projets qui seront mis en place dès cet hiver», selon ses dires. Le ministre assure aussi travailler en prévention.

«On parle des centres jeunesse pour s’assurer que les jeunes puissent avoir un logement en sortant des centres jeunesse. On travaille au niveau de la santé mentale en déployant la santé mentale communautaire. On a fait des investissements pour les surdoses d’opioïdes et on travaille ensemble pour le logement», détaille Lionel Carmant.