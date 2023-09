[VIDÉO] Atteint à la gorge par une pièce de moteur: une sortie aux courses qui tourne au cauchemar en Beauce

Un passionné de véhicules lourds qui a assisté à des courses de camions à Saint-Joseph-de-Beauce, au début du mois, a dû subir une reconstruction complète de la gorge après avoir été atteint par un débris après une explosion.

« Ça nous a brassés pas mal. On ne s’attend pas à vivre un cauchemar comme ça quand on prépare une activité où on est censés avoir du fun en famille », déplore Julien Malenfant.

Son père, Steeve, était parti de Fermont pour le rejoindre, lui et sa sœur, lors de la dernière journée des Accélérations de camions de Saint-Joseph-de-Beauce, le 3 septembre dernier. Une sortie qui était prévue depuis un bon moment.

Fournie par Julien Malenfant

L’homme de 52 ans devait attendre son fils en bord de piste en début de journée, mais ce dernier n’a jamais eu le temps d’arriver. Vers 10 h 30, il a reçu un appel lui annonçant qu’un accident s’était produit et que son père était blessé (voir vidéo).

« Le turbo du camion a explosé durant une course. Des projectiles ont percé le fer du capot dans tous les sens et il y en a un qui s’est logé dans la gorge de mon père », raconte le fils de la victime.

Un coup de malchance

Rapidement, des spectateurs et des paramédics ont pris en charge l’homme avant qu’il soit transporté d’urgence au centre hospitalier. Selon Julien Malenfant, il n’y aurait eu aucune autre victime.

« Il était vraiment au mauvais endroit au mauvais moment », souligne-t-il.

Fournie par Julien Malenfant

Une opération de six heures et une trachéotomie ont été nécessaires pour lui reconstruire la gorge dans son intégralité. Le projectile a notamment endommagé le larynx, les cordes vocales et l’œsophage de son père.

« Il a passé une semaine aux soins intensifs. Seul le temps nous dira s’il vivra avec des séquelles toute sa vie », ajoute le jeune homme de 23 ans.

« Pas une catastrophe », dit le président

Questionné par Le Journal sur la sécurité entourant l’événement, le président de la compétition, Benoît Gagné, a répondu qu’on pouvait « interpréter ça comme on voulait ».

« Ce n’est pas si une catastrophe que ça (sic) [...] Quand on va aux courses, on va aux courses », a-t-il lancé avant de raccrocher au nez de l’auteur de ces lignes.

Fournie par Julien Malenfant

Une réponse qui ne convient visiblement pas à la famille de Steeve Malenfant, qui envisage la possibilité de poursuivre l’organisation.

« Je crois fermement qu’il y a eu un grand manque au niveau de la sécurité de la place », peste le fils de la victime, qui tient toutefois à souligner qu’il ne garde aucune rancœur envers le pilote.

« L’organisation a installé des clôtures dans lesquelles on pouvait passer notre bras sans problème. Ça ne protège en rien la foule », ajoute-t-il.

Fournie par Julien Malenfant