Les épiciers ont dégagé d’importants bénéfices ces dernières années, alors même que le panier d’épicerie ne cesse d’augmenter pour les contribuables.

«On a vu l’inflation diminuer au cours des derniers mois, mais le coût du panier d’épicerie continue à augmenter. Et on arrive mal à justifier comment se fait-il qu’il n’y ait pas une diminution à tout le moins comparable à celle de l’inflation», pointe d’emblée à l’émission «La Joute» Yasmine Abdelfadel.

«On voit aussi les profits faramineux des grands groupes d’alimentation [...]. Il vont devoir venir nous dire comment cela se fait-il qu’ils dégagent autant de profits avec un coût aussi élevé et une inflation qui baisse», martèle encore la jouteuse.

Pour lutter contre cette situation, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé jeudi une série de mesures, et a notamment demandé aux «grandes chaînes de supermarchés de stabiliser les prix des produits d’épicerie à court terme.»

Mais les pouvoirs à Ottawa ne sont pas ceux d’autres pays, comme les États-Unis.

Selon l’animateur Paul Larocque, si la présente situation se passait «aux États-Unis, avec le pouvoir des comités parlementaire, soit à la Chambre, soit au Sénat, c’est clair que les dirigeants de ces grandes entreprises seraient nerveux... mais à Ottawa...», pointe-t-il.

Thomas Mulcair en convient: «Aux États-Unis, l’application rigoureuse des lois, c’est la norme. Quand ils ont mis des lois contre des monopoles, ils les ont appliquées: la preuve, qui est devant les tribunaux cette semaine? Une petite compagnie qui s’appelle Google.»

«Au Canada, on ne fait rien de tout ça, on aime nos monopoles. Secteur pétrolier? Même prix, même jour, même heure dans les stations... c’est un adon! On n’est pas bon [sur la question des monopoles] au Canada.»

La situation est telle que de nombreux Québécois et Québécoises font désormais leur épicerie au Dollarama.

