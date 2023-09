Sommet historique: l’audiovisuel a atteint une valeur de 2,8 G$

La valeur de la production de l’industrie audiovisuelle au Québec a atteint un sommet historique de 2,8 milliards $ en 2021-2022, après un recul en 2020-2021.

Il s'agit d'une croissance de 25 % par rapport à l'année précédente, selon les données publiées par l'Institut de la statistique du Québec jeudi.

Cette augmentation serait liée, en grande partie, à la reprise des productions étrangères et des services de production, comme les effets spéciaux ou l’animation.

Ce domaine, qui représente 51 % de la valeur totale, a d’ailleurs connu en 2021-2022 une hausse de 462 millions $ pour atteindre une valeur de 1,4 milliard $ (+48%).

Ce segment constitue la composante la plus importante de la production cinématographique et télévisuelle au Québec, et compte pour 51 % de la valeur de l'ensemble de la production en 2021-2022, toujours d’après l’Institut de la statistique du Québec.

En 2021-2022, la valeur de la production télévisuelle indépendante québécoise a augmenté de 4 % pour atteindre 848 millions $, son plus haut niveau des dix dernières années. Ces productions locales représentent 37 % de la valeur totale, selon l’Association québécoise de la production médiatique (AQPM).

Les statistiques pour 2022-2023 pourraient cependant être bien différentes, d’après l’AQPM.

«Le portrait de l’année 2021-2022 publié aujourd’hui [jeudi] paraît déjà bien déjà bien éloigné de la réalité, a déclaré Hélène Messier, présidente-directrice générale de l’AQPM. Les défis qui accentuent la pression sur les budgets de production de langue française demeurent présentement nombreux et ils précarisent la situation des entreprises de production et conséquemment celle des milliers de travailleurs qui en dépendent.»

Le regain postpandémique devrait donc rapidement se faire dépasser par l’inflation et les taux d’intérêt élevés, entre autres.