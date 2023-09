Supprimer la TPS sur les matériaux: une bonne chose selon l’Association québécoise de la quincaillerie

Le gouvernement Trudeau s’apprête à annoncer qu’il enlève la TPS pour la construction de nouveaux immeubles à visée locative, ce qu’approuve le président de l’Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction.

Ainsi, les promoteurs n’auront plus à payer de taxe fédérale sur les matériaux et la main-d'œuvre pour les constructions neuves, favorisant ainsi la construction de logements locatifs.

«On n’a pas tous les détails, mais l’intention est vraiment dans la bonne direction parce que [...] on a vu que les incitatifs au niveau municipal pour encourager le privé à faire de la place aux logements abordables, ça ne fonctionne pas, les gens trouvent ça un peu compliqué», a affirmé Richard Darveau en entrevue à Qub Radio.

M. Darveau pense que cette initiative pourrait profiter à l’ensemble de la population, pas seulement aux faibles revenus.

«On a une grande tranche de la population au Québec et au Canada, dans un des pays les plus riches du monde, mal logée ou pas logée du tout, alors tout incitatif qui va faire que les plus démunis peuvent trouver un toit un peu plus abordable, là si on coupe une des taxes, je pense que ça va dans le bon sens, va aider l’ensemble de la société, et aussi les plus riches», a-t-il détaillé.

Le président estime également que, si Legault emboitait le pas au fédéral, cela pourrait être une bonne chose.

«On a créé pour la première fois en 20 ans, 30 ans, un ministère qui s’occupe de l’habitation [...] et on devine que la ministre a eu de M. Legault la demande d’aider particulièrement la demande de logements communautaires, de logements abordables, alors il me semble que ça ferait preuve d’une belle cohérence», a-t-il expliqué.

Le problème, c’est la main-d'œuvre

M. Darveau a affirmé que le prix des matériaux, qui a diminué de 30 % par rapport à l’année dernière, et les quantités de ressources n’étaient plus un argument valable pour la construction.

«Les matériaux pour la construction sont beaucoup moins chers qu’il y a un an, on dirait que tout le monde confond les taux d’intérêt avec le coût réel des choses», a-t-il continué.

«Il faut du monde, parce que ce n’est pas tous les travaux qui peuvent être faits par la personne elle-même [...] et là on arrive à un autre problème qui est le manque d’employés en construction, et forcément, il ne faut pas avoir une vision en silo, pis qu’on revoit les normes de l’immigration», a-t-il déploré.