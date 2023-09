Voici combien ça coûte d’élever un enfant aux États-Unis

Avec la hausse du coût de la vie, de nombreux Américains devront se serrer la ceinture s’ils veulent avoir des enfants puisque le coût pour les élever jusqu’à 18 ans ne cesse d’augmenter.

En effet, chaque année, les frais que doivent payer les parents sont de plus en plus chers, selon une recherche menée par Lending Tree. On estime alors que le coût annuel moyen s’élevait à 21 681 $ US (29 265 $ CA) en 2021, soit 20% de plus qu’en 2016. Ainsi, élever un enfant jusqu’à l’âge de 18 ans coûterait en moyenne près de 240 000 $ US, selon ce qu’a rapporté CBS News.

Notons que la recherche menée par Lending Tree n’englobe que les dépenses faisant partie du «strict nécessaire», comme la nourriture, les vêtements et l’assurance maladie. Ainsi, les activités extrascolaires telles que le sport ou les cours parascolaires ne sont pas incluses dans cette moyenne.

«Il est tout à fait compréhensible que les gens soient morts de peur à l'idée de savoir comment ils vont payer pour élever cet enfant. C'est intimidant quand on considère que nous ne prenons même pas en compte le coût des études universitaires, par exemple, dans ces chiffres», a ainsi indiqué Matt Schulz, analyste crédit en chef de Lending Tree, en entrevue avec le média américain.

Il faut savoir aussi que l’aspect géographique a une influence importante. Ainsi, dans certains états il est plus dispendieux d’avoir des enfants.

«Même dans l'État le moins cher, vous dépensez tout de même 15 000 $ par an pour élever un enfant, et il n'y a aucun endroit dans ce pays où cette somme d'argent ne sera pas importante pour la personne moyenne», a précisé M. Schulz.