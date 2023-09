[EN IMAGES] Vol d’un véhicule dans le Nord-du-Québec: un jeune de 16 ans armé arrêté à Charlesbourg

Un adolescent de 16 ans armé de fusils de chasse qui aurait volé un véhicule dans le Nord-du-Québec, mercredi, a été arrêté tard en soirée dans le secteur de Charlesbourg, à Québec.

Tout a débuté peu avant 23 h avec un transfert d’appel de la Sûreté du Québec (SQ) au Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) pour un possible cas de conduite avec les capacités affaiblies.

« Mais en enquêtant la plaque du véhicule, les policiers se sont rendu compte qu’il avait été rapporté volé plus tôt dans la journée... dans le Nord-du-Québec », explique Marie-Pier Rivard.

On indique aussi qu’il pourrait y avoir des armes chargées dans ledit véhicule. Considérant la menace, les policiers ont continué de ratisser le secteur de Charlesbourg, à distance. Le suspect a finalement été localisé dans la cour d’un IGA sur la 41e rue.

« On a effectué une surveillance à distance du suspect en attendant l’intervention du Groupe tactique d’intervention (GTI). Vers 23 h 50, le suspect était contrôlé sans résister », précise Mme Rivard.

Le suspect est un homme âgé de 16 ans originaire du Nord-du-Québec. Des armes de chasse chargées, telles que des carabines, ont effectivement été trouvées dans la voiture en question.

Il devra faire face à des accusations de recel de plus de 5000 $, de possession non autorisée d’armes à feu et non-respect des conditions de probation.

Personne n’a été blessé lors de l’intervention.