Abitibi-Témiscamingue: un ado manque à l’appel depuis jeudi matin

La Sûreté du Québec (SQ) demande l’aide du public pour retrouver un adolescent de 14 ans de Val-d’Or qui n’a pas été vu depuis jeudi matin.

Ethan Piché se trouvait près du boulevard Forest lorsqu’il a disparu. «Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité», a précisé la SQ par voie de communiqué.

Il mesure 1,60m (5 pi 3 po) et pèse 63 kg (138 lb), en plus d’avoir les yeux et les cheveux bruns. Au moment de sa disparition, il portait un manteau mauve, des pantalons noirs, une tunique grise et des souliers rouges.

Quiconque ayant de l’information pouvant permettre aux policiers de retrouver Ethan Piché est prié de communiqué avec le 911 ou, de façon confidentielle, avec la Centrale de l’information criminelle de la SQ au 1-800-659-4264.