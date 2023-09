[VIDÉO] Accélérations de camions en Beauce: le même coureur a frôlé la catastrophe l’an dernier

Le chauffeur du camion dont une pièce du moteur a blessé un spectateur au début du mois aux courses d'accélération de Saint-Joseph-de-Beauce a frôlé la catastrophe un an plus tôt, lorsqu'une situation semblable s'est produite.

« Oh, tabarnak de câlice ! », peut-on entendre dans une vidéo publiée sur YouTube le 4 septembre 2022, alors que des spectateurs se bousculent pour s’éloigner de la piste.

La séquence impressionnante a été tournée lors de l’édition de l’an dernier des accélérations de camions de Saint-Joseph-de-Beauce.

On y voit une course entre Jonathan Drolet et Vincent Couture, où le camion de ce dernier passe à un cheveu de percuter les partisans. Son moteur aurait explosé, projetant des débris un peu partout, alors que son capot s’est détaché.

Il s’agit des mêmes coureurs et des mêmes poids lourds impliqués dans l’incident du 3 septembre dernier.

Rappelons que le moteur du camion de Vincent Couture a de nouveau explosé, projetant une pièce vers Steeve Malenfant, un spectateur qui a dû avoir une reconstruction complète de la gorge.

Fournie par Julien Malenfant

Des bris difficiles à prévoir

« La Fédération des événements de courses de camions lourds du Québec fait la vérification des camions au début du week-end. Mais des bris mécaniques, c’est dur à contrôler », explique Benoit Gagné, président de l'événement des accélérations de camions de Saint-Joseph-de-Beauce.

Ce dernier indique que des règles et des mesures ont été ajoutées au fil des années pour améliorer la sécurité du parcours et que l'organisation travaille avec « une seule priorité en tête, la sécurité des spectateurs, des compétiteurs et des bénévoles ». Mais l’organisation affirme qu’elle se penchera sur la question lors d’une rencontre à ce sujet cet automne.

« Cet événement nous force déjà à se concentrer à améliorer encore les infrastructures pour assurer la pérennité de l’événement », a ajouté M. Gagné dans un communiqué.

Fournie par Julien Malenfant

Par ailleurs, M. Gagné a tenu à préciser sa pensée concernant ses propos de la veille, où il avait affirmé que le drame n'était « pas si une catastrophe que ça [sic]. [...] Quand on va aux courses, on va aux courses ».

« J’ai été vraiment bouleversé par ce qui est arrivé à M. Malenfant. Je n’ai pas dormi pendant quatre jours, ça m’a jeté à terre. Il ne faut pas penser qu’on se fout de ça », souligne-t-il.