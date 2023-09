Accident mortel en Montérégie: Collision entre une voiture et un poteau électrique

Un homme a perdu la vie tôt vendredi matin après que son véhicule ait percuté un poteau d’électricité à Richelieu, en Montérégie.

C’est peu avant 4h45 que la police de Richelieu-Saint-Laurent a reçu des appels de résident habitant sur le chemin du Cordon. Ces derniers ayant entendu un bruit sourd se sont rendu compte qu’une voiture avait percuté un poteau électrique non loin de l’intersection du boulevard Richelieu.

Une fois sur place, les policiers ont constaté le décès du conducteur qui était seul à bord de son véhicule, a indiqué Jean-Luc Tremblay, porte-parole de la Régie intermunicipale police Richelieu-Saint-Laurent.

Erik Peters / Agence QMI

Des enquêteurs ainsi que l’identité judiciaire ont été dépêchés sur place afin d’analyser la scène et de déterminer les causes et circonstances entourant cet accident. Hydro-Québec a également été appelé à intervenir afin de sécuriser les lieux.

Afin de laisser le temps aux autorités de faire leur travail, la circulation se fait en alternance sur le chemin du Cordon. La route devrait rouvrir complètement d’ici le milieu de l’avant-midi, a précisé M. Tremblay.