Cancer du côlon: le père de famille qui voulait tenter une dernière chance de vaincre la maladie à l'étranger s'est éteint une fois au Japon

Le père de famille qui était aux prises avec un cancer du côlon et qui s'est récemment envolé pour aller se faire traiter au Japon, où il croyait pouvoir s'offrir un onéreux traitement de la dernière chance, s'est malheureusement éteint quelques jours à peine après être atterri.

« Nous sommes profondément attristés de vous annoncer que Christian n’est plus parmi nous. Comme il le souhaitait de tout son cœur, nous l’avons accompagné jusqu’à la fin en famille. Il a été fort jusqu’au bout et résilient », a rédigé sa conjointe Émilie Girard-Tremblay, 40 ans, sur le site de la campagne de sociofinancement qui avait été lancée pour amasser des fonds.

Le 7 septembre dernier, Le Journal annonçait que le brave père de famille de 39 ans allait quitter pour le Japon le 11 septembre, après avoir amassé plus de 123 000 $ en plus de 3700 dons sur la plateforme Gofundme. L'objectif avait été dépassé en quelques jours seulement.

Celui-ci espérait pouvoir obtenir un traitement contre son cancer du côlon de stade 4 en Asie, après que les médecins du Québec aient estimé son espérance de vie de 3 à 6 mois. Christian Beaulieu ne répondait malheureusement plus aux traitements qu'il recevait ici.

Affaibli

C'est donc rempli d'espoir que sa famille et lui se sont envolés vers le Pays du Soleil Levant.

« Nous sommes arrivés au Japon le 12 septembre. Le 13 septembre, son père et moi avons pris la bonne décision d’appeler une ambulance pour l’envoyer d’urgence à l’hôpital. Il n’était plus capable de marcher et était bien évidemment très, très faible », raconte Mme Girard-Tremblay.

Le père de Laurier, 2 ans, et Margot, 5 ans, a rendu l'âme hier soir, donc le 13 septembre, à l'heure du Japon.

« Il a tout donné, mais il était trop fatigué. Il est parti entouré de nous tous », ajoute Thomas Casault, qui avait capté une poignante vidéo pour venir en aide à son ami.

Reconnaissante

La famille rentrera au Québec dans les prochains jours, avec la dépouille du défunt.

Sa conjointe, qui s'engage à faire un don à la recherche du cancer du côlon à la mémoire de Christian avec les dons reçus, se montre reconnaissante de l'attention et de la générosité des gens qui ont effectué des dons pour les soutenir.

« Ma famille vous remercie de tout cœur. Merci de votre bienveillance », conclut-elle.

