Dangers dans les rues: Des véhicules de livraison sur les pistes cyclables de New York

Des cyclistes new-yorkais dénoncent l’arrivée imminente de vélos électriques de 500 lb roulant à un peu plus de 30 kilomètres à l’heure sur les pistes cyclables de la Grosse Pomme.

Ces derniers affirment que ces véhicules qui seront dédiés à la livraison seront si gros qu’ils pourraient tuer des passants, selon ce qu’a rapporté le New York Post.

Ces quadricycles cargos seront implantés dans la métropole par le département des transports (DOT) de New York en raison d’un remaniement qui vise à augmenter les dimensions autorisées pour la livraison en vélo électrique, dans le but de réduire les émissions de CO2.

«[Les plus gros vélos] aideront les New-Yorkais à obtenir les articles dont ils ont besoin tout en réduisant les émissions de carbone, les embouteillages – et en éliminant les camions dangereux [des] rues», avait déclaré plus tôt cette année le maire Eric Adams.

Or, les autorités ont appris cette semaine que les modèles testés par UPS comportent des dangers pour les cyclistes, en prenant d’assaut les pistes cyclables.

«Il ne semble pas très raisonnable d'attribuer des trottoirs et des pistes cyclables – qui sont là pour protéger les utilisateurs vulnérables – à des véhicules aussi gros», a d’ailleurs indiqué Christine Berthet, co-fondatrice de «Clinton Hell's Kitchen Chelsea Coalition for Pedestrian Safety».

«Cela semble ridicule sur un trottoir», a déclaré Mme Berthet jeudi. «C’est l’équivalent, vous savez, de mettre une voiture sur le trottoir. Tout le monde est déjà très très contrarié, car il y a trop de cyclistes, de vélos électriques, de cyclomoteurs – tout – sur le trottoir, ce qui fait peur aux piétons. En quoi cela va-t-il aider?» a-t-elle ajouté.